Andreas Muller torna ad Amici 17? Dopo l' addio e le polemiche girano voci sul possibile

Andreas Muller CACCIATO DA AMICI?/ Motivazioni ancora sconosciute ma spunta un'ultima indiscrezione : ANDREAS MULLER CACCIATO da AMICI? Dopo la smentita del diretto interessato sembra che qualcosa non torni nemmeno per il suo rapporto con i Peparini e con Veronica, cosa è successo?(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:20:00 GMT)

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno litigato davvero? Strani movimenti su Instagram : Andreas Muller ha litigato con Veronica Peparini? I sospetti del pubblico di Amici di Maria De Filippi si sono spostati sull'insegnante di danza: in un primo momento, molti hanno pensato che Andreas avesse lasciato Amici in seguito a una rottura con Maria e con la produzione del talent show, poi lui scrisse di tenere in considerazione solo le sue parole e non i pettegolezzi che ormai si erano diffusi in rete. In questi giorni, invece, sono sorti ...