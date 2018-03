Amici 17 | vince la squadra Fuoco Diretta | nessun ammesso al serale

Amici 17/ Diretta pomeridiano : Einar vince la sfida. Il serale parte il 7 aprile : AMICI 17, anticipazioni e Diretta pomeridiano 3 marzo: Einar, messo sotto pressione da Rudy Zerbi, affronta la sua sfida contro uno fidante scelto dall'insegnante. Resterà nella scuola?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:50:00 GMT)

EINAR/ Amici 17 - vince la sfida con Tomas e continua la sua corsa verso il serale : Rudy Zerbi non è ancora molto convinto di EINAR e così ha deciso di accettare la sua proposta di sfida: chi sarà lo sfidante perfetto per lui? La tensione è alle stelle, arriverà al serale?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:50:00 GMT)

Amici 17 - la Squadra del Ferro vince : chi è passato al Serale : Amici 2018: chi va al Serale della Squadra del Ferro? Durante lo speciale di oggi di Amici 17 la sfida a squadre è stata vinta da quella del Ferro e Maria De Filippi ha annunciato che tre dei suoi componenti aveva la possibilità di accedere al Serale proprio in quel momento. Come faceva il cantante o il ballerino a passare al Serale? Semplice. Come ha spiegato anche in diretta Maria De Filippi doveva avere l’unanimità da tutta la ...

Amici 17 - Irama vince la sfida contro Mess e canta per la prima volta una cover (video) : Ecco com’è andata la sfida di Irama nello speciale di Amici 17, in onda in diretta sabato 24 febbraio su Canale 5. Amici 17, il momento clou dello speciale di sabato 24 febbraio 2018 su Canale 5: la sfida di Irama contro Mess (video) La sfida di Irama contro Mess si apre con l'inedito "Che […] L'articolo Amici 17, Irama vince la sfida contro Mess e canta per la prima volta una cover (video) proviene da Gossip e Tv.

DIRETTA - Amici 17 : Irama vince la sfida : Amici 17 torna con l'appuntamento settimanale del sabato pomeriggio. Tutto in attesa del serale, che secondo il sito davidemaggio.it inizierà il 7 aprile prossimo. Intanto vediamo che cosa è successo durante quest'ultima settimana nella scuola più famosa d'Italia....Continua a leggere

Amici 17 - Irama vince la sfida contro Mes e canta per la prima volta una cover (video) : Ecco com’è andata la sfida di Irama nello speciale di Amici 17, in onda in diretta sabato 24 febbraio su Canale 5. Amici 17, il momento clou dello speciale di sabato 24 febbraio 2018 su Canale 5: la sfida di Irama contro Mes (video) La sfida di Irama contro Mess si apre con l'inedito "Che […] L'articolo Amici 17, Irama vince la sfida contro Mes e canta per la prima volta una cover (video) proviene da Gossip e Tv.

Amici 17/ Diretta - il Fuoco vince la sfida : Emma Marrone ospite in studio : Addio ai Black Soul Trio ad Amici 17: Matteo continua da solista ma in studio le polemiche non mancano ai danni di Zic e Filippo. Luca Tommasini direttore artistico del serale.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:41:00 GMT)

Amici 17/ Daniele vince la sfida - Veronica Peparini critica Claudia : Amici 17: il ballerino Daniele vince la sfida esterna e resta nella scuola, Veronica Peparini si scontra con la ballerina Claudia, giudicata troppo presuntuosa.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 07:26:00 GMT)

Amici 17/Diretta - video : Einar - in lacrime e consolato da Maria De Filippi - vince la sfida (3 febbraio 2018) : AMICI 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 18:53:00 GMT)

Amici 17 - Einar piange nella sfida contro Christian e poi vince (video) : Einar inizia la sfida con un grande successo di @FabrizioMoroOff! Cosa ne dite di questa interpretazione? #Amici17 pic.twitter.com/Kytbn0ZaDL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 3, 2018 Se volete cantare insieme a Einar il suo inedito "Non c'è" cliccate qui: https://t.co/CltiYIahCV #Amici17 pic.twitter.com/JZXQP553oc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 3, 2018 Einar vince la sfida e può tornare ...

Amici 17 - Einar piange nella sfida contro Christian che poi vince (video) : Einar inizia la sfida con un grande successo di @FabrizioMoroOff! Cosa ne dite di questa interpretazione? #Amici17 pic.twitter.com/Kytbn0ZaDL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 3, 2018 Se volete cantare insieme a Einar il suo inedito "Non c'è" cliccate qui: https://t.co/CltiYIahCV #Amici17 pic.twitter.com/JZXQP553oc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 3, 2018 Ecco il momento clou dello speciale di ...

Amici 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : Einar vince tra le lacrime - è polemica sui social : AMICI 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:41:00 GMT)

Amici 17/ Diretta pomeridiano : Einar VS Luca - chi vincerà la sfida decisiva? (27 Gennaio 2018) : Amici 17, anticipazioni e Diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 16:08:00 GMT)

Amici 17/ Diretta pomeridiano : Carmen vince la sfida - la frecciatina di Paola Turci (27 Gennaio 2018) : Amici 17, anticipazioni e Diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 15:20:00 GMT)