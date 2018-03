Amici 17 | serale 2018 | chi saranno i concorrenti? Felpe verdi oggi in diretta? I

Amici 17 - il ritorno del serale : cambieranno i giudici? : In queste settimane si continua a parlare della nuova messa in onda della diciassettesima edizione del Talent show, condotto dalla presentatrice Maria De Filippi: in particolare grande attenzione deve essere riservata ai nomi dei possibili giudici. Bisogna sottolineare che ci potrebbe essere una rivoluzione ed un rinnovamento all'interno della trasmissione Amici, come ha confermato il cambiamento di direttore artistico dopo cinque anni: Giulio ...

Amici 2018 Luca Tommassini tutte le novità del serale : Luca Tommassini è il nuovo direttore artistico del serale “Amici 2018”. Tommassini ha già incontrato gli allievi della scuola di Amici ed ha raccontato loro quali saranno le principali novità della prossima edizione. Finalmente dopo cinque anni di differita il serale di Amici 2018 sarà in diretta. Inoltre non ci saranno dunque anticipazioni né spoiler e i telespettatori non conosceranno prima l’eliminato della serata. Luca Tommassini vuole ...

Amici 17 - Luca Tommassini : «Via le tute dal Serale» : Chiamatela rivoluzione o, semplicemente, ammodernamento. Lotta alla tradizione e sguardo rivolto al futuro. Il primo incontro dei ragazzi di Amici con il direttore artistico Luca Tommassini è stato prolifico sotto molti punti di vista. Primo fra tutti, l’eliminazione delle famose maglie del Serale a vantaggio di un look personalizzato per ciascun candidato, un vero e proprio costume da esibire fra canzoni e ...

Serale Amici 17 - anticipazioni : niente più divise? : Pigiamini, tutine, divise. Chiamatele come volete, ma pare proprio che non le vedrete più. Il Serale di Amici 17 prenderà presto il via e sicuramente sarà ricco di novità. Ora che Luca Tommassini ha preso il posto di Giuliano Peparini pare che vi saranno numerosi cambiamenti. Il primo? niente più divise. niente tutine blu e bianche. niente, quindi, divisione a squadre? Questo è troppo presto per dirlo. “Io vi trovo tutti differenti e ...

Amici 2018 - daytime 1 marzo. Luca Tommassini fa fuori le tutine dal Serale : «Finalmente avrete dei costumi» : Amici 2018 Il Serale di Amici 2018 si avvicina e gli allievi per la prima volta incontrano il nuovo direttore artistico Luca Tommassini. Le lezioni in vista dello speciale di sabato, intanto, continuano, con nuove prove e soprattutto nuove sfide che, arrivati a questo punto, diventano decisive. Amici 2018, Paola Turci sprona Nicole Nicole viene chiamata in studio, dove ci sono Michele Bravi, Giusy Ferreri e Paola Turci. Quest’ultima si ...

Amici 2018 Serale : quante puntate sono - quando inizia e quando finisce : quando inizia il Serale di Amici 2018? La nuova fase del talent show di Canale 5 comincerà a breve: con l'arrivo del nuovo anno, tutti si sono chiesti quante puntate sono, quando inizia e quando finisce il Serale di Amici 17 e non è impossibile rispondere a queste domande, visto che non è lontana la data in cui vedremo il formarsi di nuove squadre, quella Bianca e quella Blu, capitanate da due coach preparatissimi. Ci sono diverse novità ...

Concorrenti Serale Amici 2018 : i nomi dei più sicuri : Si avvicina il Serale di Amici 2018: i Concorrenti hanno iniziato a presentarsi davanti alla commissione per l'ammissione alla fase finale, è la squadra vincitrice nella sfida del sabato che ha questa possibilità, ma i primi allievi che hanno provato a indossare la felpa verde non ce l'hanno fatta. Anche Carmen Ferreri ha ricevuto il no da parte dei professori, con grande stupore del pubblico visto che gli insegnanti l'hanno sempre elogiata; ...

Amici 2018 giudici - grandi nomi per il Serale : le ultime indiscrezioni : Non manca molto alla rivelazione dei giudici del Serale di Amici 2018 e se sono spuntati nomi su nomi nei mesi scorsi, vi lasciamo immaginare cosa succederà adesso che le trattative saranno già chiuse o in fase di chiusura. E indubbiamente siamo tutti molto curiosi di sapere chi siederà sulle poltrone rosse nel prossimo Serale, per questo tra un'idea e un'indiscrezione possiamo azzardare dei possibili artisti chiamati a giudicare le esibizioni ...

Amici 2018 - ecco quando inizia il Serale e tutte le novità! : quando inizia il Serale di Amici 2018? La nuova fase del talent show di Canale 5 comincerà a breve: con l'arrivo del nuovo anno, tutti si sono chiesti quante puntate sono, quando inizia e quando finisce il Serale di Amici 17 e non è impossibile rispondere a queste domande, visto che non è lontana la data in cui vedremo il formarsi di nuove squadre, quella Bianca e quella Blu, capitanate da due coach preparatissimi. Ci sono diverse novità ...