Alta tensione all' Olimpico

Torino - Alta tensione - pesante striscione dei tifosi granata : “ci siamo rotti i coglioni” : Continua il momento negativo da parte del Torino, seconda sconfitta consecutiva per i granata, dopo quella contro la Juventus è arrivato il ko anche con il Verona, battuta d’arresto che non è andato giù ai tifosi. Nel mirino principalmente la dirigenza ma anche i calciatori, nelle ultime ore all’esterno del Filadelfia è stato esposto uno striscione durissimo: “Solo chiacchiere e illusioni, ci siamo rotti i coglioni”. I ...

Come orientarsi in un sabato ad Alta tensione per le piazze italiane : La prestigiosa rivista Nature ha denunciato quanto le tematiche della scienza, della ricerca e dell'innovazione siano le grandi assenti dal dibattito pre-elettorale in una campagna dove, invece, domina prepotente il dibattito su fascismo e antifascismo. Episodi recenti Come il pestaggio di un esponente di Forza Nuova a Palermo e l'accoltellamento di un aderente a Potere al Popolo a Perugia rievocano un passato che il Paese sembrava ...

Usa : Alta tensione con Cina su tecnologia - bloccato accordo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

"Sabato caldo" a Roma - Milano e Palermo : cortei ad Alta tensione : Migliaia di agenti schierati a Roma, Milano e Palermo per le manifestazioni di questo ultimo sabato prima delle elezioni. Dal...

Cortei a Milano - Palermo e Roma. Alta tensione e allerta massima : Giornata di tensione nelle piazze italiane, da Roma a Milano e a Palermo. Alta l'allerta dopo i fatti di cronaca Torino e di Pisa.

Cortei ad Alta tensione Sgomberi e contusi a Milano Elezioni - allarme a Roma e Palermo : Milano, Roma, ma anche Palermo sono blindate per i Cortei. Controlli della polizia e massima attenzione da parte dell'intelligence su eventuali tentativi di scatenare disordini Segui su affaritaliani.it

Cortei ad Alta tensione Roma e Milano blindatissime Elezioni - è allarme centri sociali : Milano, Roma, ma anche Palermo sono blindate per i Cortei. Controlli della polizia e massima attenzione da parte dell'intelligence su eventuali tentativi di scatenare disordini Segui su affaritaliani.it

Cortei - sabato ad Alta tensione. A Milano studenti sgomberati da monumento : Disordini ieri a Pisa per Matteo Salvini. Oggi a rischio i Cortei a Roma, Palermo e Milano. Minniti ai partiti: "Abbassate i toni"

Sabato di cortei ad Alta tensione. Sgomberi e contusi in piazza Cairoli a Milano : Massima allerta per le manifestazioni di centri sociali e estrema destra oggi a Roma, Palermo e Milano. La Capitale si prepara a una giornata tesa, con tremila agenti schierati, metal detector e due cerchi concentrici di controlli.Attimi di tensione si sono verificati in centro a Milano, nel luogo dove nel primo pomeriggio Casapound terrà un comizio elettorale. Alcune decine di studenti sono saliti sul vicino monumento in piazza Cairoli, ...

Cortei ad Alta tensione Roma e Milano blindatissime Elezioni - è allarme centri sociali : Milano, Roma, ma anche Palermo sono blindate per i Cortei. Controlli della polizia e massima attenzione da parte dell'intelligence su eventuali tentativi di scatenare disordini Segui su affaritaliani.it

Cortei ad Alta tensione Roma e Milano blindatissime Elezioni 2018 - allarme centri sociali : Milano, Roma, ma anche Palermo sono blindate per i Cortei. Controlli della polizia e massima attenzione da parte dell'intelligence su eventuali tentativi di scatenare disordini Segui su affaritaliani.it

Come orientarsi in un sabato ad Alta tensione per le piazze italiane : La prestigiosa rivista Nature ha denunciato quanto le tematiche della scienza, della ricerca e dell'innovazione siano le grandi assenti dal dibattito pre-elettorale in una campagna dove, invece, domina prepotente il dibattito su fascismo e antifascismo. Episodi recenti Come il pestaggio di un esponente di Forza Nuova a Palermo e l'accoltellamento di un aderente a Potere al Popolo a Perugia rievocano un passato che il Paese sembrava ...

Scontri al corteo antifascista contro Casapound : Alta tensione a Torino : Guerriglia a Torino e Scontri tra forze dell'ordine e corteo antifascista, in occasione dell'incontro elettorale di Casapound all'Hotel Nh di Corso Vittorio Emanuele, dove si è svolto un incontro con il leader di...

Palermo - Alta tensione dopo l'aggressione di Ursino. Perquisizioni in corso : L'agguato da parte di un gruppo a volto coperto. Gli uomini della polizia di Stato nella notte hanno perquisito le abitazioni di alcuni attivisti dei centri sociali e lo studentato occupato "Malarazza" di via Cavour