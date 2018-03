Allerta meteo della Protezione Civile | attesa nuova perturbazione

Allerta meteo Toscana : codice giallo per pioggia e ghiaccio : pioggia per quasi tutta la giornata di domani su tutta la Toscana e abbassamento delle temperature nella serata di oggi, con locali episodi di gelicidio in Lunigiana e Alto Mugello. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, sabato 3 marzo. Inoltre è stato emesso un codice giallo per ghiaccio a partire dalle 22 di stasera fino alle 13 di ...

Allerta meteo - nuovo avviso della protezione civile : continua il maltempo - ancora neve e gelicidio al Nord : Allerta Meteo – L’ intenso flusso di correnti miti in quota di provenienza occidentale che sta sostituendo la massa d’aria fredda giunta sull’Italia nei giorni scorsi, determinerà domani nuove nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali e tempo instabile sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di temporali sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta meteo Piemonte : rischio gelicidio e valanghe : Nuova Allerta meteo in Piemonte: essa riguarda ora soprattutto il fenomeno della pioggia congelante e della valanghe sulle Alpi. Il ‘gelicidio‘ sarà un’insidia soprattutto domani mattina – avverte Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) – nel suo bollettino di Allerta meteoidrologica. Il pericolo valanghe, dopo le ultime abbondanti nevicate, salirà al grado “forte” (4 sulla scala che arriva ...

Allerta meteo Friuli : pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie : pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie e sul monte Canin e moderato sulle Alpi Carniche e PreAlpi. Lo riporta il bollettino regionale. sulle Alpi Giulie il problema valanghivo principale è costituito dagli accumuli da vento, presenti sopra i 1.700 metri in tutte le esposizioni, che attualmente sono meno evidenti a causa delle deboli nevicate dei giorni scorsi. Al di sotto degli accumuli si sono formati strati deboli che contribuiscono a ...

Allerta meteo Emilia Romagna : ancora gelicidio - rischio frane e slavine : frane, strade chiuse e slavine: giornata di emergenza in Emilia Romagna investita dall’ondata di Maltempo. Intanto, proseguirà anche domani il fenomeno della pioggia che gela da Piacenza a Modena. Per questo la protezione civile regionale ha emesso anche per la giornata di sabato un’Allerta gialla limitata alle vallate e alla pianura del settore centro occidentale che andrà in esaurimento dal pomeriggio, mentre nel resto della ...

Allerta meteo Campania : da domani piogge e temporali - aumenta il rischio frane : Dalle 9 di domani mattina una nuova perturbazione porterà sulla regione Campania piogge e temporali che potranno assumere anche moderata intensità tali da determinare una criticità idrogeologica di colore Giallo. Lo ha comunicato la Protezione civile della Campania che ha diramato un’Allerta meteo valevole fino alle 21 di domani sera. Le zone maggiormente interessate saranno quelle a ridosso dei rilievi. I venti spireranno moderati o ...

Allerta meteo Firenze : criticità “gialla” per ghiaccio e rischio idrogeologico : La protezione civile ha emesso per Firenze e tutta l’area metropolitana un’Allerta “gialla” per rischio ghiaccio, valida dalle 22 di oggi, venerdì 2 marzo, alle 13 di domani, sabato 3 marzo. criticità idrogeologica idraulica sul reticolo minore per tutta la giornata di oggi e fino alla mezzanotte di domani. L'articolo Allerta Meteo Firenze: criticità “gialla” per ghiaccio e rischio idrogeologico sembra essere ...

Allerta meteo Veneto : fase di attenzione per nevicate e gelate al suolo : E’ stata diffusa dalla Protezione civile del Veneto, in base alle previsioni Meteorologiche dell’Arpav, la fase di attenzione per nevicate e gelate al suolo, valida dal pomeriggio fino alla mattinata di domenica 4 marzo. Sul territorio regionale sono attese precipitazioni sparse, in prevalenza piovose in pianura, a tratti di pioggia mista a neve sulla pianura occidentale nel pomeriggio di oggi, e gelate notturne nelle prossime due ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : meteo Liguria - Allerta arancione e tilt treni per gelicidio (2 marzo) : Ultime notizie, 2 marzo 2018: allerta meteo arancione in Liguria, treni fermi e gelicidio su strade. È morto all'età di 107 anni il critico d'arte Gillo Dorfles.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:10:00 GMT)

Allerta meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalla mezzanotte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo criticità gialla per rischio neve su tutta la regione valida fino alla mezzanotte di domenica 4 marzo. Per la giornata di domani, si prevedono dal primo mattino precipitazioni a partire dai settori sudoccidentali della regione, tendenti a deboli diffuse su pianura e Appenino, deboli sparse altrove. Dal pomeriggio-sera di domani, le precipitazioni ...

Allerta meteo Liguria : criticità “arancione” per neve nell’entroterra : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo diramata da Arpal secondo le seguenti modalità: Allerta neve · OGGI, venerdì 2 marzo 2018: o ZONA A COMUNI INTERNI GIALLA fino alle 15 o ZONA B, D, E ARANCIONE fino alle 15, poi GIALLA fino alle 18.00 o ZONA C COMUNI INTERNI GIALLA fino alle 15 · DOMANI, sabato 3 marzo 2018 dalle 06.00 alle 15.00: o ZONA B COMUNI INTERNI GIALLA o ZONE D ed ...

Allerta meteo a Modena e provincia. Pericolo gelicidio chiuso casello Modena Nord: Scuole aperte solo a Modena e Fiorano

Allerta meteo - forte maltempo in tutt’Italia tra NEVE - GELICIDIO e SCIROCCO : scuole chiuse anche Venerdì 2 Marzo in molti Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Venerdì 2 Marzo, in molti Comuni d’Italia a causa della forte ondata di maltempo in atto, provocata dallo SCIROCCO caldo-umido in scorrimento sull’aria fredda portata nei giorni scorsi dal gelido Burian siberiano. L’Allerta è elevata soprattutto per il Nord, dove continuerà a nevicare anche nei prossimi giorni. Di seguito pubblichiamo l’elenco dei Comuni in cui le scuole ...