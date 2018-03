Alla Embraco hanno bloccato i licenziamenti | per il 2018 Che succede ora?

Alla Embraco congelati per tutto il 2018 i licenziamenti. Ora cercasi acquirente : Importante trovare un nuovo partner per l'impianto piemontese che produce motori per frigoriferi. Intanto i sindacati sono già sul piede di guerra -

Le imprese Alla Ue : né dumping sociale né concorrenza sleale come Embraco : Le imprese italiane hanno fiducia nell'Europa, insistono su una strada comune che rafforzi, contemporaneamente, sia la competitività sia l'inclusione sociale (la fabbrica, paradigma del lavoro, è appunto un luogo straordinario che, dalla seconda metà del Novecento, proprio in Italia, lega diritti e doveri, cittadinanza e senso di responsabilità).Ma dicono anche un "no" molto netto al dumping sociale e sollecitano "la ...

Il caso Embraco diventa una questione europea : sindacati 'rassicurati' dAlla trasferta a Bruxelles : "Il caso Embraco è diventato europeo". La trasferta a Bruxelles della delegazione di lavoratori della Embraco ha "fornito rassicurazioni" sul futuro dei dipendenti dell'azienda dello stabilimento di ...

Whirlpool : Randstad - Sofit Alla ricerca di nuovi operatori per Embraco : Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "Sofit è una Divisione della società Randstad HR Solutions Srl, specializzata nelle attività di ristrutturazione e reindustrializzazione aziendali finalizzate al rilancio dell'occupazione ed alla ricollocazione dei lavoratori. Con riferimento all'incarico ricevuto da Embr

Embraco - il Governo prova a limitare i danni andando Alla UE : La questione Embraco fa alzare il velo sul delicato tema degli aiuti di Stato nella UE. L'Italia ha avanzato - tramite il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda - il sospetto che alcuni paesi facciano concorrenza sleale sfruttando i fondi comunitari per offrire incentivi e basso costo del lavoro alle aziende, sottraendole così ad altri paesi. Potrebbe essere successo questo alla Embraco, che chiuderà i battenti nel nostro paese per ...

Oltre il caso Embraco. Lezioni dAlla Slovacchia : Ora il rapporto deficit/Pil è all'1,7 per cento, il debito pubblico al 51 per cento e l'economia tira. E il ceto medio è un po' meno arrabbiato. Una lezione per il centrodestra italiano?

Embraco - dagli anni d’oro di Chieri Alla concorrenza low cost slovacca : La storia della fabbrica di Chieri, dai tempi in cui ha raggiunto 2.200 addetti fino alla paura delle lettere di licenziamento per 537 di loro. I guai, raccontano i lavoratori durante il presidio, sono iniziati quando i brasiliani della Embraco ha aperto lo stabilimento in Slovacchia...

Embraco dice no Alla cig e licenzia. L’ira di Calenda : «Questa è gentaglia» | : Contratti part time fino a novembre: niente cassa integrazione. Il ministro Calenda: «Vergonogoso e inaccettabile». Gli operai bloccano la Torino-Asti

Lavoro : c'è accordo per Ideal Standard. Su Embraco Calenda pronto Alla guerra : Risolta la trattativa che teneva in bilico il futuro di 300 lavoratori, piano di investimenti da 30 milioni di euro. Intanto l'azienda del gruppo Whirlpool vuole chiudere la fabbrica di Riva di Chieri ...

L'Embraco conferma : stop Alla produzione e 497 licenziamenti : I sindacati accusano i vertici di "grave intransigenza" e rilanciano: "Disposti a tutto pur di salvare il lavoro"

