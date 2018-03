: Al Qaeda rivendica attacco sede Francia - NotizieIN : Al Qaeda rivendica attacco sede Francia - CybFeed : #Al Qaeda rivendica attacco sede Francia -

La formazione jihadista "Group to Support Islam and Muslims" (GSIM), emanazione di Alin Mali, hato il duplicedi ieri nella capitale del Burkina Faso al quartier generale dell'esercito e all'ambasciata francese a Ouagadougou.che secondo Parigi, ex potenza coloniale e che ha soldati schierati nel Sahel, ha causato la morte di 8 terroristi e 8 soldati burkinabè, mentre altri 12 militari sono rimasti gravemente feriti.(Di domenica 4 marzo 2018)