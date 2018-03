Aeroporto Trapani | ieri la protesta Intanto l' ex Provincia perde 2 | 5 milioni

Trapani Birgi. Parla Musumeci : Basta ricatti Ryanair. Aeroporto deve diventare privato : Sono giorni tesi e saranno mesi bui per la provincia di Trapani per quello che succede all'Aeroporto di Trapani Birgi. La stagione estiva è fortemente compromessa, ci saranno pochissimi voli, dopo la ...