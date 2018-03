“Adesso spiegaci questo video | chi è lei?” Trono over | Angelo nei guai Il bel

caffeinamagazine

(Di sabato 3 marzo 2018) A Uomini e Donne deve essere tempo di segnalazioni. Che non risparmiano nemmeno il. A quello Classico di recente abbiamo visto nella bufera Marta Pasqualato, la corteggiatrice di Nicolò Brigante accusata, con tanto di conversazioni Whatsapp come prova, di avere una frequentazione fuori dagli studi del programma, con uno studente che risponde al nome di ‘Beppe’. Si è difesa Marta, ha detto che era tutto uno scherzo e chissà se alla fine il tronista, che è prossimo alla scelta, le crederà veramente. E poi, ancora, la segnalazione del bacio di Sara Affi Fella, altra tronista che divide la scena con Brigante, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro, e il suo corteggiatore Luigi. È stata una telespettatrice che abita nello stesso paese di Sara a segnalare al sito del programma di averla vista vicinissima a Luigi durante l’ultima esterna. E chissà come la ...