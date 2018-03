: Accoltella la madre: la donna è grave - NotizieIN : Accoltella la madre: la donna è grave - CybFeed : #Accoltella la madre: la donna è grave - gaejimmy : RT @RogerHalsted: Tentato #femminicidio? #Chivasso, giovane donna accoltella la madre alla schiena -

Unadi 29 anni con problemi psichici hato laalla schiena in un appartamento di Chivasso, nel Torinese. La vittima,di 63 anni, è stata soccorsa dal 118e trasportata in elisoccorso in codice rosso. I motivi dell'aggressione non sono ancora chiari. Secondo le prime notizie, la giovane è seguita da un centro di salute mentale. A svolgere le indagini sono i carabinieri di Chivasso.(Di sabato 3 marzo 2018)