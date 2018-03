ACCADDE OGGI Lazio formato Europa | anche in 10 | non c' è scampo per l' Auxerre

ACCADDE OGGI : il 24 febbraio 1990 moriva a Roma Sandro Pertini : Sandro Pertini, Nato a Stella in Liguria nel 1896, fu il primo Presidente della Repubblica a riscuotere popolarità tra gli italiani per il suo carattere. Pertini, con un passato da partigiano ed una lunga militanza socialista, rappresentò, in qualità di Capo dello Stato, un punto di riferimento, al di sopra di partiti e istituzioni, tra il 1978 e il 1985. Morì a Roma il 24 febbraio 1990. Terremoto in Irpinia, quello storico discorso di Sandro ...