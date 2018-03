A San Paolo arrivano i cani raccattapalle | è un' iniziativa contro il randagismo

Tennis - Fognini in semifinale a San Paolo. Nadal salta Indian Wells e Miami : REGALO SPECIALE PER SERENA - Ben quattro cartelloni pubblicitari giganti per celebrare 'la miglior mamma del mondo'. Li ha fatti installare Alexis Ohanian, marito di Serena Williams, nei pressi di ...

Tennis - ATP San Paolo : Fabio Fognini domina il match contro lo spagnolo Garcia-Lopez. L’azzurro vola in semifinale : Prestazione autoritaria di Fabio Fognini nell’ATP San Paolo (Brasile). L’azzurro, impegnato nei quarti di finale del torneo brasiliano, si è imposto contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez (n.67 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 10 minuti di partita. Grazie a questo risultato il ligure conquista la semifinale dove incontrerà l’uruguaiano Pablo Cuevas (n.31 del mondo). Nel primo set l’avvio ...

Patto del manager Asl per aiutare l' ospedale San Paolo : A distanza di 24 ore dalla sospensione delle operazioni chirurgiche d' elezione all' ospedale San Paolo, l' Asl Napoli 1 punta su un piano d' emergenza. Se infatti la carenza di anestesisti ha ...

Roma : rapina con coltello farmacia a San Paolo. Nessun ferito : Roma – rapina a mano armata a San Paolo Roma – Questa mattina, in zona San Paolo a Roma, un uomo armato di coltello ha... L'articolo Roma: rapina con coltello farmacia a San Paolo. Nessun ferito su Roma Daily News.

Napoli - l'ospedale San Paolo resta senza anestesisti : sospesi operazioni chirurgiche e interventi programmati : Stop a operazioni chirurgiche ed interventi programmati per i pazienti dell' ospedale San Paolo. Da questa mattina, nel presidio di Fuorigrotta, sono state sospese le attività di day surgery, day ...

Fognini nei quarti di finale a San Paolo : Esordio vincente per Fabio Fognini nel 'Brasil Open', torneo 'Atp World Tour 250' dotato di un montepremi di 516.205 dollari in corso sui campi in terra rossa di San Paolo del Brasile. Il 30enne ...

Napoli-Roma : attesi in 50.000 al San Paolo - settore ospiti chiuso : Previsto il pienone per la sfida di campionato tra partenopei e capitolini. Assenti i tifosi giallorossi, per i quali è stata vietata la trasferta. L'articolo Napoli-Roma: attesi in 50.000 al San Paolo, settore ospiti chiuso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ATP San Paolo - Fognini vola ai quarti : Domingues ko 7-5 - 6-1 : Esordio vincente per Fabio Fognini nel Brasil Open, torneo ATP World Tour 250 in corso sui campi in terra rossa di San Paolo , in Brasile. Il 30enne ligure, numero 20 del ranking mondiale e seconda ...