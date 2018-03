Zenga - la porta è la sua vita - la panchina è un... lavoro

“Contro il Torino gioco io in porta” : Zenga - l’Uomo Ragno con il sogno di portare in alto il Crotone : “Se non c’e’ Cordaz abbiamo Viscovo, altrimenti gioco io. Ho già parlato col medico e ha detto che sono a posto”. Queste le parole esilaranti pronunciate da Walter Zenga, allenatore del Crotone in vista dell’importante gara di campionato contro il Torino. Il club calabrese non sta di certo attraversando un buon momento, il Crotone è reduce da due sconfitte consecutive contro squadre in lotta per lo stesso obiettivo, Benevento e ...