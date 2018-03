Zen Circus | ' Il fuoco in una stanza' | ' Il nostro pop ' da vecchi' a cavallo di due epoche'

“The Zen Circus” Il fuoco in una stanza è il nuovo singolo : Esce il 2 marzo il nuovo singolo e video di THE ZEN CIRCUS dal titolo “IL fuoco IN UNA stanza”, secondo estratto dall’omonimo album di inediti. Gli Zen Circus sono un punto di riferimento della scena indipendente italiana: in 18 anni si sono costruiti una credibilità condivisibile da pochissimi altri artisti nostrani, grazie all’attività live più urgente e di qualità che si possa immaginare (oltre 1.000 concerti) e al successo di tutti i ...