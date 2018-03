Xiaomi Mi 6 e Xiaomi Mi MIX 2 ricevono lo sblocco col volto con la ROM cinese

GearBest Diventa Il Rivenditore Ufficiale Di Xiaomi In Italia! : Sarà GearBest il Rivenditore online Ufficiale di Xiaomi per il mercato italiano. Gli appassionati di Xiaomi possono festeggiare: GearBest da oggi è partner Ufficiale di Xiaomi per il mercato Italiano GearBest inizia una partnership con Xiaomi per l’Italia I lettori di YLU sanno bene che ogni giorno, sul sito o sul gruppo Telegram (se ancora non ci […]

Anche Xiaomi presenterà uno smartphone con Android Go : Anche Xiaomi starebbe lavorando a uno smartphone con Android Go, confermando quindi l'interesse della compagnia per la versione Pura di Android, dopo il positivo esperimento con Android One e Xiaomi Mi A1. L'articolo Anche Xiaomi presenterà uno smartphone con Android Go è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S promette prestazioni incredibili mentre OPPO R15 avrà il notch : mentre Xiaomi promette che le prestazioni dello Snapdragon 845 utilizzato su Xiaomi Mi MIX 2S saranno decisamente strabilianti, un teaser conferma che anche OPPO R15 avrà il notch, in entrambe le edizioni in cui sarà commercializzato. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S promette prestazioni incredibili mentre OPPO R15 avrà il notch è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A1 si aggiorna : ecco finalmente le patch di sicurezza di febbraio : Con un po' di ritardo rispetto alle tempistiche solite, sono in roll out finalmente le nuove patch di sicurezza per Xiaomi Mi A1, che così si mette al passo dei dispositivi supportati direttamente da Google. L'articolo Xiaomi Mi A1 si aggiorna: ecco finalmente le patch di sicurezza di febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

GearBest sarà il rivenditore ufficiale online di Xiaomi in Italia : Mancano ancora alcuni dettagli per ufficializzare l'accordo, ma possiamo anticiparvi che GearBest sarà l'unico negozio online autorizzato a vendere gli smartphone Xiaomi in Italia. L'articolo GearBest sarà il rivenditore ufficiale online di Xiaomi in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 5 riceve la prima MIUI 9 Global Beta basata su Android 8.0 Oreo : Dopo aver rilasciato la prima versione stabile di MIUI 9 per Mi 6 basata su Android 8.0 Oreo, Xiaomi pubblica la prima Global Beta basata su Oreo per Xiaomi Mi 5, che si conferma come uno degli smartphone più supportati dal produttore cinese. L'articolo Xiaomi Mi 5 riceve la prima MIUI 9 Global Beta basata su Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 4A - SSD Sandisk - smartwatch - fotocamere e tanti gadget nelle offerte Amazon del giorno! : Ecco le offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, non dimenticate di visitare la nostra sezione offerte dove troverete le migliori offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, ecco tutte le migliori offerte di oggi! offerte Gearbest: smartphone ...

NVIDIA Shield TV e Xiaomi Mi Box con Android Oreo al MWC : aggiornamento in arrivo? : NVIDIA Shield TV e Xiaomi Mi Box erano al MWC 2018 di Barcellona con a bordo una bella novità: l'ultima versione di Android TV basata su Android 8.0 Oreo, aggiornamento in arrivo? L'articolo NVIDIA Shield TV e Xiaomi Mi Box con Android Oreo al MWC: aggiornamento in arrivo? è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Gli smartphone Xiaomi avranno presto il pieno supporto a Google Assistant : Wang Xiang, Senior Vice President di Xiaomi, afferma che molto presto gli smartphone del produttore cinese offriranno agli utenti la possibilità di utilizzare tutte le potenzialità di Google Assistant. L'articolo Gli smartphone Xiaomi avranno presto il pieno supporto a Google Assistant è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S in una presunta immagine reale con lettore di impronte nello schermo : Una presunta immagine reale di Xiaomi Mi MIX 2S, che sarà presentato il prossimo 27 marzo, fa pensare alla possibilità che venga utilizzato un lettore di impronte integrato nel display, che potrebbe essere di tipo OLED. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S in una presunta immagine reale con lettore di impronte nello schermo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Schermo OLED di Samsung per Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 7 - forse con lettore di impronte nel display : Secondo i più recenti report provenienti dalla Cina, sia Xiaomi Mi MIX 2S che Xiaomi Mi 7 potrebbero utilizzare schermi OLED realizzati da Samsung. Sembra che lo Schermo di Mi 7 avrà un notch come quello di iPhone X e che ospiterà un lettore di impronte digitali. L'articolo Schermo OLED di Samsung per Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 7, forse con lettore di impronte nel display è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Scopriamo come Dirac migliora la qualità audio degli smartphone Xiaomi : Scopriamo come la compagnia svedese Dirac, specializzata in soluzioni di messa a punto dell'audio, consente a Xiaomi di garantire un comparto audio di livello elevato sugli smartphone Xiaomi. L'articolo Scopriamo come Dirac migliora la qualità audio degli smartphone Xiaomi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.