Xiaomi Mi 5 riceve la prima MIUI 9 Global Beta basata su Android 8 0 Oreo

Xiaomi Mi 6 riceve la prima ROM stabile basata su Android 8.0 Oreo : Xiaomi Mi 6, il flagship presentato lo scorso anno dal produttore cinese, riceve la prima versione Global stabile basata su Android 8.0 Oreo, dopo che nei mesi scorsi è stata portata avanti la fase di test con la Global Beta. L'articolo Xiaomi Mi 6 riceve la prima ROM stabile basata su Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 riceve lo sblocco col volto e supporterà Project Treble con Android 8.1 Oreo : Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve la funzione di sblocco col volto all'indomani della commercializzazione in India. Ci sono inoltre indizi positivi sul fatto che con l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo, che sarebbe già in lavorazione, Redmi Note 5 Pro riceverà il supporto a Project Treble. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 riceve lo sblocco col volto e supporterà Project Treble con Android 8.1 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su ...

Xiaomi Mi Band 3 dovrebbe essere quasi pronta e riceve la certificazione Bluetooth : Si avvicina il momento della presentazione di Xiaomi Mi Band 3, che ha ricevuto proprio oggi la certificazione Bluetooth. Al momento però non ci sono particolari informazioni tecniche. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 dovrebbe essere quasi pronta e riceve la certificazione Bluetooth è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 riceve la custom recovery TWRP ufficiale e LineageOS 14.1 : Xiaomi Redmi Note 5, presentato meno di una settimana fa in India, ha già ricevuto la TWRP ufficiale. La realizzazione del porting è stata possibile grazie al fatto che lo smartphone è identico a Xiaomi Redmi 5 Plus, per il quale la TWRP è già disponibile. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 riceve la custom recovery TWRP ufficiale e LineageOS 14.1 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Quali smartphone Xiaomi riceveranno la MIUI 10? Ecco la lista : Elenco degli smartphone Xiaomi che riceveranno la personalizzazione MIUI 10 o MIUI X nel prossimo aggiornamento. La lista completa (non ufficiale) Xiaomi pronta a lanciare la MIUI 10. Ecco Quali dispositivi la riceveranno Xiaomi continua a stupire e non solo smartphone belli e potenti ma anche software ed aggiornamenti costanti fanno di un brand Cinese uno […]

Ecco Gli Smartphone Xiaomi Che Riceveranno La MIUI 10 : Aggiornamento MIUI 10 per Smartphone Xiaomi: Ecco i dispositivi che dovrebbero ricevere questo importante aggiornamento MIUI 10 Smartphone Xiaomi Grandi novità arrivano per tutti i fan di Xiaomi. Poche ore fa, infatti, è trapelata in rete la probabile lista degli Smartphone Xiaomi che Riceveranno l’aggiornamento al sistema operativo MIUI 10. Ovviamente si tratta di un elenco DA […]

Sono tantissimi gli smartphone Xiaomi che dovrebbero ricevere MIUI 10 : Ecco i tantissimi smartphone Xiaomi che dovrebbero essere aggiornati a MIUI 10, o MIUI X come potrebbe chiamarsi! L'articolo Sono tantissimi gli smartphone Xiaomi che dovrebbero ricevere MIUI 10 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sono complessivamente 40 i dispositivi Xiaomi che riceveranno MIUi 9 : Xiaomi ha annunciato oggi che saranno ben 40 i dispositivi che riceveranno MIUi 9, tra cui anche Xiaomi Mi 2, presentato ormai sei anni fa. L'articolo Sono complessivamente 40 i dispositivi Xiaomi che riceveranno MIUi 9 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 6 riceve ufficialmente Oreo con MIUI 9 8.1.1 Global Beta : Xiaomi pubblica la nuova versione di MIUI 9 Global Beta, che per Xiaomi Mi 6 equivale all'arrivo di Android 8.0 Oreo. L'articolo Xiaomi Mi 6 riceve ufficialmente Oreo con MIUI 9 8.1.1 Global Beta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A1 riceve le patch di gennaio - ma solo con la beta di Android 8.0 Oreo : Xiaomi Mi A1 è il primo dispositivo a ricevere le patch di sicurezza di gennaio, anche se l'aggiornamento è riservato alla versione beta di Oreo. L'articolo Xiaomi Mi A1 riceve le patch di gennaio, ma solo con la beta di Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.