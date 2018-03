Xiaomi avrebbe scelto GearBest come partner ufficiale online per l’Italia

hwbrain

(Di venerdì 2 marzo 2018) Secondo recenti rumors il produttore cinese di elettronica e smartphone selezionato per le vendite in Italia. I nostri lettori più attenti sanno già da tempo che l'azienda cinese ha aperto ufficialmente i battenti anche in Italia, vendendo con garanzia Italia nei vari negozi fisici della GDA i sui smartphone Android. Oltre a questo il colloso asiatico, ad oggi il quinto produttore al mondo di smartphone, aprirà a breve pure un negozio fisico con marchio a Milano, e ha già un accordo con Amazon.it per vendere i suoi dispositivi.