World Series Boxe 2018 Clemente Russo-Pantaleev streaming video e diretta tv | risultato

Triathlon - World Series Abu Dhabi 2018 : i migliori al mondo al via della tappa negli Emirati : La prima tappa delle World Triathlon Series 2018, che si terrà domani ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, vedrà al via i migliori atleti al via. Le gare si disputeranno su distanza sprint: sia per gli uomini che per le donne il percorso prevede 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa. Alle 10.36 ora italiana toccherà agli uomini: al via fari puntati sull’iberico Mario Mola, due volte Campione del mondo e vincitore di ...

Beach volley - World Tour 2018 Major Series Fort Lauderdale. Italia : gironi di ferro! Qualificazioni pazze : avanti i “Tomatis boys” : Ogni partita è una finale. Il “Mondiale d’inverno” entra nel vivo e in campo maschile, nel primo Major Series di stagione che è iniziato a Fort Lauderdale, entrano in scena oggi le due coppie azzurre inserite nel main draw, Lupo/Nicolai e Ranghieri/Caminati, che disputeranno la semifinale del girone preliminare: in caso di vittoria saranno già qualificati per la fase ad eliminazione diretta ed andranno a giocarsi nel prossimo ...

Beach Volley - World Tour 2018 Major Series Fort Lauderdale. Menegatti/Giombini subito fuori in qualificazione : Niente da fare per Marta Menegatti e Laura Giombini che escono subito di scena nel Major Series di Fort Lauderdale, uscendo sconfitte 2-0 nella sfida con le canadesi Broder/Pischke al termine di un match combattuto. Non pochi rimpianti per la coppia italiana che ha condotto tutto il primo set, sprecando anche tre set ball, prima di arrendersi alle rivali ai vantaggi e nel secondo set era partita benissimo, salvo poi subire un break micidiale che ...

Beach volley World Tour 2018 - Major series Fort Lauderdale. Inizia il “Mondiale d’inverno” : Menegatti/ Giombini a caccia di una difficile qualificazione : Scatta oggi con i due tornei di qualificazione il “Mondiale d’inverno” di Beach volley, il primo dei tre Major series di una stagione senza Olimpiadi e Monmdiali e dunque uno dei tre tornei più importanti dell’anno, in programma a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti. In campo maschile gli azzurri Lupo/Nicolai, che fanno il loro debutto stagionale e Ranghieri/Caminati (grazie ad una wild card) inizieranno domani il loro ...

Triathlon - World Series Abu Dhabi 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Al momento non è prevista copertura televisiva, né il sito ufficiale offre la diretta streaming dell'evento. Di seguito il programma completo con gli orari italiani della prima tappa delle World ...

Triathlon - World Series Abu Dhabi 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Riparte la stagione delle World Triathlon Series: dopo il primo assaggio con la tappa inaugurale di World Cup, è ora tempo del circuito maggiore: si inizia venerdì 2 marzo da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Le due gare previste, élite maschile e femminile, si disputeranno su distanza sprint. Sia gli uomini che le donne percorreranno 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 di corsa. Al momento non è prevista copertura televisiva, né il sito ...

Triathlon - World Series 2018 : il calendario completo. Tutte le date e il programma completo : Il calendario della stagione 2018 del Triathlon si preannuncia particolarmente ricco: sono otto gli appuntamenti previsti con le World Series, comprese le finali che si terranno in Australia a metà settembre, in contemporanea con i Campionati del Mondo di paraTriathlon, e ben 18 con la World Cup. Per quanto riguarda il paraTriathlon, invece, saranno tre le tappe delle World Series e sei le prove di World Cup. Si parte venerdì da Abu Dhabi, poi a ...

Boxe - World Series 2018 : l’Italia Thunder perde contro i France Fighting Roosters per 3-2 : Seconda giornata per le World Series of Boxing 2018, arrivate quest’anno alla loro ottava edizione. Italia Thunder, inserita nel gruppo europeo insieme a British Lionhearts, Fighting Rooster (Francia) e i Croatia Knights, ha affrontato stasera i France Fighting Roosters al Pala Tiziano di Roma. La squadra italiana, che aveva vinto per 3-2 all’esordio contro i Knights, ha stasera perso per 3-2 Il primo match vedeva impegnato il bronzo ...

Nuoto di Fondo - World Series 2018 : i convocati dell’Italia per Dubai. C’è anche Gregorio Paltrinieri : Si apre il prossimo 17 marzo, in quel di Doha, il calendario delle World Series di Nuoto di Fondo (l’ex Coppa del Mondo). Saranno undici le tappe da disputare, si parte in Qatar, e si chiuderà negli Emirati Arabi in quel di Abu Dhabi il 24 novembre. L’Italia, ovviamente, sarà grande protagonista dell’evento: una delle nazionali più forti del circuito. I tecnici azzurri hanno già scelto i convocati per il primo appuntamento: ci ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : ad Hamilton tra gli uomini vincono le Fiji; il Sudafrica allunga in classifica : Conclusa ad Hamilton, in Nuova Zelanda, la terza tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji si impongono sul Sudafrica per 24-17. Al terzo posto l’Australia, che batte la Nuova Zelanda per 8-7. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classificano al quinto posto le Samoa, che battono per 19-15 il Kenya. Il settimo posto va a pari merito ad Inghilterra e Scozia. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono ...

Boxe - World Series 2018 : Clemente Russo sanguinante contro Filipi. Ma non demorde : “Tokyo 2020 resta un grande obiettivo” : Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Clemente Russo nell’ottava edizione delle World Series of Boxing. A Firenze, nella sfida inaugurale tra Italia Thunder e Croatian Knights, il capitano azzurro è stato sconfitto ai punti in 5 riprese con verdetto unanime (49-46, 48-47, 48-47) dal croato Toni Filipi, di 14 anni più giovane (classe 1996 contro 1982), argento ai Giochi Olimpici Giovanili del 2014. Un combattimento che si è ...

Boxe : World Series - Italia parte bene : ANSA, - FIRENZE, 2 FEB - Sono ripartite le 'World Series of Boxing', arrivate all'ottava stagione. L'Italia Thunder, inserita nel gruppo europeo insieme a British Lionhearts, Fighting Rooster , ...

Boxe - World Series 2018 : l’Italia Thunder parte alla grande - a Firenze battuti i Croatia Knights per 3-2 : Sono ripartite oggi le World Series of Boxing 2018, arrivate quest’anno alla loro ottava edizione. Italia Thunder, inserita nel gruppo europeo insieme a British Lionhearts, Fighting Rooster (Francia) e i Croatia Knights, ha fatto il suo debutto al PalaMandela Forum di Firenze contro la formazione slava. La squadra italiana si è imposta per 3-2: un buon inizio che lascia ben sperare in virtù del futuro. Italia Thunder parte alla grande: nei ...

World Series of Boxing 2018 – Debuttano gli Italia Thunder! Sfida ai Croatian Knights - Clemente Russo torna sul ring : Venerdì 2 febbraio incomincerà l’avventura degli Italia Thunder nella World Series of Boxing, prestigioso torneo di pugilato dove la nostra “Nazionale” vorrà essere assoluta protagonista. Il debutto è previsto al Mandela Forum di Firenze contro i Croatian Knights, formazione che sembra poter essere alla portata dei Thunder. I ragazzi di Renato Biagio Zurlo, in bianconero, vanno a caccia di una vittoria fondamentale per il ...