Wikipedia vince causa contro l' ex ministro Previti

Wikipedia vince in appello contro Previti : Alla fine ha avuto la meglio. Wikipedia ha vinto la causa in appello contro Previti . L'ex ministro aveva impugnato la sentenza del tribunale di Roma del 2013 che aveva sancito che l'enciclopedia ...

Internet : Wikipedia vince in appello contro Previti : Milano, 2 mar. (AdnKronos) – Wikipedia assistita dagli avvocati Marco Berliri, Massimiliano Masnada e Marta Staccioli, ha vinto in appello contro Cesare Previti che aveva impugnato la sentenza del tribunale di Roma del 2013 che aveva sancito che l’enciclopedia online, in quanto fornitore di servizi di hosting e non di contenuti, non potesse essere ritenuta responsabile dei contenuti scritti dagli utenti. In sede di appello, Previti ...