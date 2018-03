Voto | Meglio Rizzo o CasaPound Le pagelle del filosofo Fusaro Silvio

Per Renzi è gara aperta - anche grazie alle dichiarazioni pro-Gentiloni : 'meglio il Voto utile oggi che i rimpianti domani' : Il segretario è convinto che il centrosinistra può giocarsela con la coalizione di centrodestra e il Pd non è poi così lontano dai Cinquestelle. Poi lancia l'allarme su quello che definisce 'il vento ...

Elezioni : Renzi - meglio Voto utile che rimpianto inutile : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “meglio un voto utile che un rimpianto inutile. Tutti quelli che dicevano che Obama e Trump erano la stessa cosa ora vedono che non è così”. Lo afferma il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite di ‘R 101’. L'articolo Elezioni: Renzi, meglio voto utile che rimpianto inutile sembra essere il primo su Meteo Web.

Dusi ('10 volte meglio') contro Facebook in vista del Voto : "Ci discrimina" : "Facebook ancora una volta manipola il consenso e lo fa in vista del voto del 4 marzo, impedendo a un nuovo gruppo politico di concorrere alla pari con gli altri e far conoscere agli elettori il proprio programma". Andrea Dusi, leader nazionale di "10 volte meglio" che si presenta da solo in 10 regioni, attacca il social network di Zuckerberg in Italia per "la selezione che si èarrogato il diritto di operare tra i ...

Montalbano? Meglio in onda dopo il Voto : è Zingaretti : Alzi la mano chi non ama Montalbano. Il personaggio frutto della penna di Camilleri è la star degli sceneggiati Rai. Ne sanno qualcosa ai piani alti di viale Mazzini alle prese con i dati Auditel. Ecco perché Rai Uno continua a trasmettere spot che annunciano il ritorno del commissario alias Zingaretti: tutti sintonizzati sulla rete a partire da lunedì 12 febbraio, subito dopo la fine di Sanremo, quando comincerà la nuova serie. Una scelta a ...