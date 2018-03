' Voterò per Liberi e Uguali' La scelta di Rossanda

Rossana Rossanda : "Voterò per liberi e Uguali : Rossana Rossanda, anima storica del Manifesto, alle elezioni del 4 marzo voterà per liberi e Uguali. A dirlo è lei stessa in un'intervista al quotidiano la Stampa.A preoccuparla dell'Italia, lei che vive da anni a Parigi, sono i populismi. E sulle responsabilità della sua parte, la sinistra dice:La mia parte. La Sinistra che è evaporata. Che si è dissipata. Non ha avuto il coraggio di realizzare se stessa. Dal ...

Elezioni 2018 - perché Voterò M5S : voterò M5S. Non perché sia convinto del loro programma. Per uno che come me abbraccia la filosofia del postumano (se non sapete cos’è potete approfondire qui), il Movimento è anni luce lontano dalle mie posizioni. Ma vivo all’interno di un simulacro di democrazia (come spiegherò dopo), e allora lascio l’empireo, scendo con i piedi per terra ed entro con passo stanco nella cabina elettorale (“è proprio vero che fa bene un po’ di ...

Claudio Gentile : “M5s mi ha chiesto di fare ministro dello Sport - ma ho rifiutato. Di Maio molto serio - Voterò per lui” : Quando mancano pochi giorni all’annuncio della squadra di governo M5s, l’ex calciatore della Juventus e della nazionale campione del mondo 1982 Claudio Gentile ha confermato di aver ricevuto la proposta di fare il ministro dello Sport e di aver rifiutato. “Non ho accettato”, si legge in un post pubblicato sul Blog delle Stelle, “non certo perché non mi ritrovo nelle posizioni del Movimento 5 stelle, ma perché sono ...

Elezioni 2018 - Voterò 5stelle turandomi il naso. Ma spero in una nuova legge elettorale decente : Chiuse le liste dei nominati, accuratamente scelti tra i peggiori dei pessimi, ora tocca noi. La legge elettorale obbrobrio, imposta da Matteo Renzi, ha un solo obiettivo: nauseare gli elettori da convincerli a starsene a casa. Così alle urne andranno solo i fedelissimi per assicurare che inquisiti, corrotti e anche collusi con la mafia scalino il Parlamento, ormai dominato da impresentabili e anche peggio. Eccelle Berlusconi che si schiera ...

'Voterò per la Bonino'. Ornella Vanoni rompe la par condicio : Ornella Vanoni non ci pensa due volte e rompe la par condicio al Festival di Sanremo: "Io le pagine dei giornali che parlano di politica non le leggo per nulla, non mi interessano, non mi interessa quello che dicono i politici. L'unica che seguo è Bonino e voterò per lei...". Lo ha detto in conferenza stampa oggi pomeriggio al ...

PRODI GELA LIBERI E UGUALI/ "Voterò PD - gli altri non lavorano per l'unità del centrosinistra" : Romano PRODI voterà Partito Democratico: il professore afferma di vedere solo il PD al lavoro per l'unità del centrosinistra, al contrario di LIBERI e UGUALI(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 05:24:00 GMT)

Elezioni - Prodi : “Voterò il centrosinistra. Liberi e uguali non è per l’unità”. Grasso : “Siamo divisi per colpa di Renzi” : Sei mesi dopo aver spostato la sua tenda dal terreno del Pd, Romano Prodi la rimonta vicino al partito di Matteo Renzi. Un assist inaspettato, quello del Professore, che intercettato da Affari Italiani dice: “Liberi e uguali non è per l’unità del centrosinistra. Punto“. Il segretario dem e “il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l’unità del centrosinistra”, aggiunge l’ex ...

"Voterò per M5s" Pd infuriato con la Berti : Orietta Berti finisce nella bufera e nel mirino del Pd . Ospite a 'Un giorno da pecora', la cantante ha affermato: 'Il 4 marzo voterò il mio amico Grillo. Gliel'ho sempre promesso ma non l'ho mai ...

'Di Maio ha solo un difetto : è troppo bello. Voterò per il mio amico Grillo. Renzi? Ha un'abbronzatura bellissima. Mi ha detto che fa ... : Io, senza voler fare politica, dico che queste persone mi piacciono, perché oneste, si accontentano di quel che prendono". Piena fiducia dunque nel candidato premier grillino Luigi Di Maio: "Non è ...

Orietta Berti : "Luigi Di Maio? Ha solo un difetto : è troppo bello. Voterò per Grillo" : "Il 4 marzo voterò il mio amico Grillo. Gliel'ho sempre promesso ma non l'ho mai votato, ero sempre all'estero". Orietta Berti, ospite a "Un giorno da pecora", si sbilancia sulle sue intenzioni di voto per le prossime elezioni.La cantante, durante il programma radiofonico in onda su Rai Radio1, ha espresso dei timori per la questione "alleanze", ma è convinta che i pentastellati meritino di governare: "Quello mi preoccupa un po'. ...