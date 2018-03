Volvo XC60 - Una settimana con la T8 Twin Engine Geartronic AWD Day 5

Volvo XC60 - Una settimana con la T8 Twin Engine Geartronic AWD [Day 4] : Febbraio sembra proprio essere il mese della Volvo. E mentre in arrivo anche in Italia cè il debutto della nuova XC40 e a Stoccolma vengono tolti i veli alla V60, in redazione piomba per il nostro Diario di bordo una fiammante XC60. Leggendo il titolo vi sarete accorti che, oltre ad essere tipicamente made in Sweden, ha unaltra qualità: è lauto col nome più lungo del mondo. Lei, per suo conto, è di dimensioni medio-grandi, 4 metri e 69 di ...

Volvo XC60 - Una settimana con la T8 Twin Engine Geartronic AWD : Febbraio sembra proprio essere il mese della Volvo. E mentre in arrivo anche in Italia cè il debutto della nuova XC40 e Stoccolma vengono tolti i veli alla V60, in redazione piomba per il nostro Diario di bordo una fiammante XC60. Leggendo il titolo vi sarete accorti che, oltre ad essere tipicamente made in Sweden, ha unaltra qualità: è lauto col nome più lungo del mondo. Lei, per suo conto, è di dimensioni medio-grandi, 4 metri e 69 di ...

Volvo - XC60 è l'auto più sicura del 2017 : La XC60 si unisce inoltre ai modelli S90 e V90 nel fare di Volvo Cars la prima casa automobilistica al primo posto nei punteggi di tutti i test Euro NCAP dei...

“Best in Class” EuroNCAP - ecco auto più sicure del 2017. Volvo XC60 su tutte – FOTO : Provare sulle proprie… ossa la bontà dei test distruttivi di sicurezza passiva non lo si augura a nessuno, ma certamente fa piacere sapere di viaggiare a bordo di un’auto dall’elevata capacità di protezione. Quanto elevata? Ormai da anni, il punto di riferimento europeo in questo campo è dato dalla valutazione della EuroNCAP, il programma europeo di valutazione dei nuovi modelli sostenuto dall’Unione Europea e dai principali ...