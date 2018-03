Volantino Gamestop fino al 28 marzo | strepitoso prezzo su Super Mario Odissey | Zelda e

optimaitalia

(Di venerdì 2 marzo 2018) Come ogni mese, sempre calde sono le pagine delche, come di consueto, torna sulla scena con una serie di offerte assolutamente interessanti per tutti coloro che sapranno spucliare adeguatamente tra le numerose proposte del venditore.A un anno di distanza dalla release ufficiale sul mercato, non potevano ovviamente mancare una serie di promozioni studiate ad hoc per celebrare la ricorrenza di Nintendo Switch, la console ibrida del colosso nipponico che ha fatto segnare numeri decisamente da capogiro per quanto concerne le vendite, e che di fermarsi non ne ha nessuna intenzione.Neltrovano infatti posto numerosissime offerte tanto sull'hardware quanto sul software dedicato a Nintendo Switch: si parte subito con la console, il cuidi vendita è fissato a 299.98€ (obbligatorio acquistare però un titolo da almeno 14.98€ in combinata, ndr), ...