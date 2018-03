Veronica Pivetti racconta la violenza contro le donne con le nuove storie di “Amore

domanipress

(Di sabato 3 marzo 2018) Nell’anteprima della trasmissione Amore Criminale, in onda domenica 4 marzo alle 21 su Rai3,l’autrice Matilde D’Errico parlerà del tema dellaassistita intra-familiare, intervistando Antonella, una madre che fa di tutto per mettere in salvo la figlia da una storia di violenze e stalking. Diciannove anni, fidanzata da 3 con un suo amico d’infanzia, la figlia soffre in silenzio le gelosie, le manipolazioni e le botte del giovane compagno. La madre, però, si accorge che qualcosa non va in quella relazione e con grande caparbietà riesce a metterla in salvo, convincendola a uscire da quel rapporto violento. Antonella, dopo le denunce, rende pubblica la storia portandola all’attenzione di forze dell’ordine, istituzioni, mass media e politici. Ma cosa spinge Antonella a spendersi così tanto in questa richiesta di giustizia? Non è solo l’amore di una madre per la figlia a muoverla, ma ...