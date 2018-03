Venti di guerra | Trump sta pensando seriamente di attaccare la Corea del Nord

Afrin - nell’enclave siriana Venti di guerra tra Damasco e Ankara : Non ha ascoltato le ragioni della Casa Bianca né l’invito al dialogo con Damasco espresso dal Cremlino, tantomeno si è fatto intimorire dalla discesa in campo delle truppe fedeli al regime siriano. Il presidente turco Erdogan va dritto per la sua strada: la conquista di Afrin , il cantone della Siria settentrionale controllato dalle milizie curdo-siriane...

MESSA DI NATALE & URBI ET ORBI/ Diretta streaming video - il Papa : " Venti di guerra e degrado umano e sociale" : MESSA di NATALE & URBI et ORBI : Diretta streaming video , la benedizione di Papa Francesco a tutto il popolo di Dio da Piazza San Pietro. La festa.

“Mentre soffiano Venti di guerra - vediamo Gesù nei bimbi che soffrono” : «Oggi, mentre sul mondo soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale, il Natale ci richiama al segno del Bambino, e a riconoscerlo nei volti dei bambini, specialmente di quelli per i quali, come per Gesù, “non c’è posto nell’alloggio”». Lo ha detto il Papa affacciandosi all...