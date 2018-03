Usa | spari in un’università del Michigan | 19enne uccide i genitori e scappa

Usa - spari in un’università del Michigan : due morti - l’autore è un 19enne : Usa, spari in un’università del Michigan: due morti, l’autore è un 19enne La polizia dà la caccia a un 19enne “nero in fuga, armato e pericoloso” Continua a leggere L'articolo Usa, spari in un’università del Michigan: due morti, l’autore è un 19enne è su NewsGo.

Usa - spari alla Central Michigan University. Due morti. La polizia : “Uomo armato e pericoloso” : spari alla Central Michigan University, a Mount Pleasant, questa mattina intorno alle 9 ora locale (le 15 in Italia). Due persone sono state colpite e sono morte per le ferite, a riferirlo è l’emittente Fox locale citando fonti di polizia. Gli agenti hanno segnalato la presenza di un sospetto nell’area: un afroamericano di circa 19 anni, «armato ...

Usa - spari alla Central Michigan University. Polizia : “Uomo armato e pericoloso” : spari alla Central Michigan University, a Mount Pleasant, questa mattina intorno alle 9 ora locale (le 15 in Italia). Due persone sono rimaste ferite, le loro condizioni non sono note. Gli agenti hanno segnalato la presenza di un sospetto nell’area: un afroamericano di circa 19 anni, «armato e pericoloso». L’uomo, che indossa una felpa blu e jea...

Usa - spari alla Central Michigan University : “Almeno 2 morti”. Polizia : “Sparatore in fuga - armato e pericoloso” : Un uomo ha aperto il fuoco nel dormitorio della Central Michigan University, almeno due persone sono morte. Non sono chiare le loro condizioni. L’autore. considerato “armato e pericoloso“, non è ancora stato preso, riferisce l’ateneo, precisando che i colpi sono stati sentiti nell’edificio “Campbell Hall”. L’università ha circa 23 mila studenti. Il campus è a Mount Pleasant, a circa 110 km a nord di ...

Usa : spari università Michigan - 2 feriti : 16.22 Armi ancora in azione nelle università americane. Due persone sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta nel dormitorio della Central Michigan University. La persona che ha sparato è fuggita. L'ateneo ha circa 23 mila studenti. Il campus è a Mount Pleasant, a circa 110chilometri a nord di Lansing, nella regione dei grandi laghi.

Usa : spari in College Seattle : 19.29 Allerta all'Highline College nello Stato di Washington negli Stati Uniti. Il campus, che si trova a Des Moines, a 24 chilometri a sud di Seattle, è in lockdown dopo che sono stati riportati dei colpi di arma da fuoco. La polizia è intervenuta. Le autorità del College hanno ordinato a tutti,studenti e docenti, di chiudersi in classe sottolineando "questa non è un'esercitazione". Per le autorità, non ci sarebbero vittime.

Luciano Ligabue / “Sto pensando di sparire per un po'”. Made in Italy e poi una paUsa? : Luciano Ligabue: “Sto pensando di sparire per un po'”. Made in Italy e poi una pausa? Le ultime notizie sul rocker che sta meditando di fermarsi dopo il film(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 17:18:00 GMT)

Il primo presidente donna degli Usa è sparito : torna su Sky 'Modus' : Con oltre 6 milioni di libri venduti in tutto il mondo, Anne Holt, avvocato ed ex Ministro della Giustizia norvegese, è una delle regine indiscusse del thriller e la serie 'Modus' riprende i temi a ...

Usa - spari a scuola : due 15enni feriti : 20.23 Colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro due studenti di 15 anni mentre erano in classe in una scuola media di Los Angeles, California. Un ragazzo, colpito alla testa, è in condizioni gravi. Una coetanea è stata colpita a un polso. Altri sono rimasti escoriati nel fuggi fuggi: tra loro uno studente di 11 anni e una donna di 30. La polizia ha arrestato una studentessa sospettata di essere la persona che ha sparato. Recuperata ...

Mondo di mezzo - chiesto processo per 21 : sparisce l’accUsa di associazione mafiosa : Mondo di mezzo, chiesto processo per 21: sparisce l’accusa di associazione mafiosa Mondo di mezzo, chiesto processo per 21: sparisce l’accusa di associazione mafiosa Continua a leggere L'articolo Mondo di mezzo, chiesto processo per 21: sparisce l’accusa di associazione mafiosa sembra essere il primo su NewsGo.

"La razza bianca rischia di sparire" Fontana sotto accUsa per la frase choc : Non solo dal mondo politico, la presidente della Comunità ebraica romana, Ruth Dureghello, su Twitter è sciabolante: "È concepibile nel 2018 dover ribadire agli ignoranti che non esiste una razza ...

Andrea Hunziker/ Il fratello di Michelle la accUsa : "Sei sparita". La conduttrice risponderà? : Michelle Hunziker, il fratello Andrea scrive al settimanale DiPiù per chiedere spiegazioni alla conduttrice svizzera. Da oltre 10 anni, nonostante i suoi problemi di salute, lo ha cancellato(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:10:00 GMT)

Bari - anziana uccisa in strada/ Spari in centro Bitonto - regolamento di conti tra clan : Usata come scudo umano : anziana uccisa in strada a Bitonto: una donna di 84 anni è stata raggiunta da alcuni colpi da arma da fuoco. Erano diretti ad un giovane con precedenti rimasto ferito nell'agguato?(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:43:00 GMT)

Bari - spari in strada : uccisa una passante"Usata come scudo da un pregiudicato" : Mattinata di sangue a Bitonto dove alcuni sconosciuti hanno aperto il fuoco in strada: il probabile bersaglio era un 20enne, pregiudicato per spaccio di droga. A perdere la vita però una donna di 84 anni che passava di lì e sarebbe stata usata dal giovane per difendersi.