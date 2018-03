Usa | spara in dormitorio dell' università del Michigan e uccide i genitori

Michigan - sparatoria in università : studente uccide genitori/ Ultime notizie Usa : “E' armato e pericoloso” : Michigan, sparatoria in università: studente uccide genitori. Usa, le Ultime notizie: “E' armato e pericoloso”, avverte la polizia, che sta dando la caccia al 19enne.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:39:00 GMT)

Usa - spari alla Central Michigan University : “Almeno 2 morti”. Polizia : “Sparatore in fuga - armato e pericoloso” : Un uomo ha aperto il fuoco nel dormitorio della Central Michigan University, almeno due persone sono morte. Non sono chiare le loro condizioni. L’autore. considerato “armato e pericoloso“, non è ancora stato preso, riferisce l’ateneo, precisando che i colpi sono stati sentiti nell’edificio “Campbell Hall”. L’università ha circa 23 mila studenti. Il campus è a Mount Pleasant, a circa 110 km a nord di ...

L'ultima sparata di Duterte : "Non Usate il preservativo - non dà piacere" : Una politica che sembrerebbe smentita dalle dichiarazioni un po' improvvisate della scorsa settimana.

Zaini antiproiettile per proteggersi dalle sparatorie : boom di vendite negli Usa : Le stragi all'interno delle scuole americane non sembrano avere fine. Dopo l'ultima sparatoria avvenuta lo scorso 14 febbario nella scuola superiore Stoneman Douglas a Parkland, in Florida, gli Stati Uniti sono ripiombati nella paura.I genitori americani, per proteggere i loro figli da nuovi episodi di violenza, hanno iniziato a dotarli di Zaini antiproiettile. La Bullet Blocker, azienda del Massachusetts che vende Zaini ...

Sparatoria in Usa - «Non lasciate che i miei compagni siano morti invano» : «È cominciato tutto con l’allarme antincendio scattato quando ormai la lezione era finita. Abbiamo pensato che non fosse niente. Alcuni nella mia classe di economia erano già usciti, io ho preso lo zaino per andarmene. Dopo ho sentito gente correre e urlare e il mio insegnante che diceva di rientrare in classe» Christine Yared ha 15 anni e frequenta la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, quella in cui sono morti 17 ...

