Uomini e Donne Anticipazioni | Tina Cipollari contro Gemma | Non cerca l' amore | ma

Boldrini : aderisco a campagna contro violenza donne. Uomini cambino atteggiamento : Roma – Boldrini: Uomini cambino di pensare, guardare e parlare delle donne Roma – Di seguito le parole di Laura Boldrini. La Presidente della Camera... L'articolo Boldrini: aderisco a campagna contro violenza donne. Uomini cambino atteggiamento su Roma Daily News.

Andrea Offredi - dopo Uomini e Donne trova lavoro a C'è Posta per te : ecco cosa farà per Maria De Filippi : FUNWEEK - Da Uomini e Donne a C'è Posta per Te. dopo la delusione d'amore con Claudia D'Agostino, Andrea Offredi ritrova l'amore ma anche un nuovo posto di lavoro. A offrirglielo direttamente Maria De ...

Tina Cipollari Vs Gemma Galgani/ Uomini e Donne - l'opinionista svela perchè "detesta" la dama : Gemma Galgani e Tina Cipollari continuano a tenere banco al trono over di Uomini e Donne. dama e opinionista continuano a litigare e il web si schiera con la torinese.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 16:01:00 GMT)

Mariano mente a Uomini e Donne? Arriva un’altra segnalazione : Uomini e Donne: nuova segnalazione su Mariano Catanzaro Qualche giorno fa Mariano Catanzaro ha fatto una segnalazione, che ha creato un vero e proprio scompiglio sui social. Cosa ha detto? Durante una puntata del Trono Classico di Uomini e Donne ha rivelato di essere stato contattato settimane fa da alcuni agenti, i quali gli avrebbero detto che presto sarebbero Arrivate delle loro ragazze a corteggiarlo. Ma non è finita qua perchè pare gli ...

Giorgio Manetti/ Uomini e donne - dalle accuse di Gianni Sperti a Gemma Galgani : Giorgio Manetti finisce sotto accusa per via di quello che è successo a Uomini e donne: dalle accuse di Gianni Sperti a Gemma Galgani e ai suoi strani avvicinamenti, cosa vuole davvero?(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:42:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Tina Cipollari : Maria De Filippi prende provvedimenti? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over. Appello del web a Maria De Filippi: "Fuori Tina Cipollari!" Ma la conduttrice ha altri piani per l'opinionista...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:28:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over : nuovi incontri per Giorgio Manetti? (2 marzo 2018) : Uomini e Donne, Oggi 2 marzo 2018 in onda la terza parte del Trono Over. Giorgio Manetti al centro dello studio per conoscere nuove dame? Nuove polemiche in studio(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:10:00 GMT)

Uomini e Donne - Tina Cipollari continua a ‘bullizzare’ Gemma Galgani : un cattivo esempio che non fa più ridere nessuno : A tutto c’è un limite, anche ai siparietti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne. Da ormai quattro anni la Dama e l’opinionista del programma pomeridiano di Canale 5 non si amano affatto: la prima è un po’ sfortunata in amore (e molte sfighe se le va a cercare), mentre la seconda è chiamata a dispensare opinioni e la sua idea di vita è molto distante da quella della 68enne torinese. Ci sta, fa parte del programma ...

Uomini e Donne anticipazioni : Sossio e Riccardo ancora rivali : Sossio Aruta e Riccardo rivali a Uomini e Donne Sossio Aruta e Riccardo saranno ancora rivali a Uomini e Donne. Oggi pomeriggio Maria De Filippi tornerà nel day time di Canale5 con il Trono Over. I primi due appuntamenti del segmento senior della trasmissione sono stati tutt’altro che sciapi. La disputa infinita tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani è stata seguita dalla fine, giudicata sospetta da Gianni, della storia tra Anna e Valter. ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Nicolò pronto alla scelta - Nilufar vicina all'addio? (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Classico. Nilufar Addati abbandona il trono? Grosse difficoltà per la troinista; per Nicolò Brigante invece la scelta è...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Tina Cipollari tira l'acqua a Gemma Galgani/ Video : la reazione della dama stupisce e piace (Uomini e Donne) : Al trono over di Uomini e Donne Tina Cipollari ha tirato dell'acqua in testa a Gemma Galgani. Dal web piovono critiche sul gesto della bionda opinionista.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 21:10:00 GMT)

“Wow! Che colpaccio”. Da Uomini e Donne a C’è posta per te : chi è l’ex sexy tronista che diventa postino di Maria De Filippi : C’è un nuovo postino a ”C’è posta per te”. Il programma di Maria De Filippi che va in onda il sabato sera ha reclutato uno dei giovani che, qualche anno fa, sedeva sul trono rosso di ”Uomini e Donne” per vestire i panni del portalettere che consegna gli inviti agli ospiti della trasmissione. A lanciare la news è stato il blog ”Isa e Chia”, che ha raccolto la segnalazione di una ...