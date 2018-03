Uomini e Donne anticipazioni | Sossio e Riccardo ancora rivali

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Tina e Gemma : un addio in studio? L'appello a Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Appello del web a Maria De Filippi: "Fuori Tina Cipollari!" Ma la conduttrice ha altri piani per l'opinionista...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Nicolò pronto alla scelta - Nilufar vicina all'addio? (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Classico. Nilufar Addati abbandona il trono? Grosse difficoltà per la troinista; per Nicolò Brigante invece la scelta è...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Tina Cipollari tira l'acqua a Gemma Galgani/ Video : la reazione della dama stupisce e piace (Uomini e Donne) : Al trono over di Uomini e Donne Tina Cipollari ha tirato dell'acqua in testa a Gemma Galgani. Dal web piovono critiche sul gesto della bionda opinionista.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 21:10:00 GMT)

“Wow! Che colpaccio”. Da Uomini e Donne a C’è posta per te : chi è l’ex sexy tronista che diventa postino di Maria De Filippi : C’è un nuovo postino a ”C’è posta per te”. Il programma di Maria De Filippi che va in onda il sabato sera ha reclutato uno dei giovani che, qualche anno fa, sedeva sul trono rosso di ”Uomini e Donne” per vestire i panni del portalettere che consegna gli inviti agli ospiti della trasmissione. A lanciare la news è stato il blog ”Isa e Chia”, che ha raccolto la segnalazione di una ...

Angelo Uomini e Donne Over cognome - età - altezza e lavoro : lavoro, età, altezza, cognome di Angelo di Uomini e Donne Over non sono un mistero. Anzi no, qualcosa preferisce tenerla tutta per sé e scoprirete solo più avanti di cosa stiamo parlando... Ha deciso di partecipare al dating show di Canale 5 per conoscere la donna della sua vita, quella che riuscirà a rubargli il cuore con dolcezza, carisma e fascino: gli piacciono le belle Donne, ma pretende anche che la sua fidanzata abbia un carattere forte e ...

Uomini e Donne : Andrea Offredi diventa postino di C’è Posta Per Te : C’è Posta Per Te: arriva Andrea Offredi da Uomini e Donne Nelle ultime ore una news lanciata dal blog Isa e Chia ha già acceso gli animi dei numerosi fan di Uomini e Donne in questo freddissimo e innevato giovedì di Marzo. Difatti il blog, in base a diversi rumor raccolti, ha rivelato che Andrea Offredi sarà il nuovo postino di C’è Posta Per Te. Per chi non avesse mai sentito il suo nome, Andrea Offredi è stato anni fa tronista nel ...

Domenico Uomini e Donne Over cognome - età - luogo e data di nascita : È lui il nuovo protagonista di Uomini e Donne Over: Domenico! cognome, età, luogo e data di nascita non sono un mistero e vi permetteranno di conoscere meglio questo simpatico cavaliere del dating show di Canale 5. Non appena ha messo piede in studio, ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori e anche di Tina Cipollari, che ha provato immediatamente una forte simpatia nei suoi confronti, soprattutto quando ha detto che ama le Donne formose ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 01 marzo 2018 : Gemma bagnata - Giorgio sghignazza! : I protagonisti della Puntata Uomini e Donne Oggi sono stati Sossio e Riccardo. Aruta diviso tra Donatella, Melania e Federica, mentre il secondo in guerra con Ida. Uomini e Donne: Gianni Sperti bacchetta Giorgio Manetti! Tina Cipollari getta dell’acqua sulla testa di Gemma. La Galgani arrabbiata vuole andare a rincorrere Tina che è fuggita dietro le quinte, ma la De Filippi la invita a mantenere un contegno da signora. La ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 01/03 : La puntata di oggi riprende dal momento in cui Tina lancia l’acqua in testa a Gemma! Maria chiede per favore alla bionda torinese di non reagire e lei se la prende con Giorgio, colpevole di fare una battuta di troppo… Parte il momento ballo e la parrucchiera ne approfitta per asciugare i capelli a Gemma, seguita da un gesto gentile di Giorgio. Subito dopo il ballo, Gianni chiede a Giorgio il motivo di questo suo gesto gentile e lo ...

Uomini e Donne - la Vignali ancora contro Laudoni : "Stefano tre giorni prima di accettare il trono - piangeva per me" : La cestista riminese, ospite a Casa Signorini, torna a parlare dell'ex fidanzato, a breve sul trono di Uomini e Donne

C’è posta per te : Andrea Offredi di Uomini e Donne è il nuovo postino : Uomini e Donne: Andrea Offredi è il nuovo tronista di C’è posta per te nuovo postino a C’è posta per te. Si tratta di Andrea Offredi, l’ex tronista di Uomini e Donne. A rivelarlo è il sito di Isa & Chia, che ha raccolto la segnalazione di una telespettatrice presente alla nuova registrazione del programma […] L'articolo C’è posta per te: Andrea Offredi di Uomini e Donne è il nuovo postino proviene da Gossip e ...

Chi è Ida Platano? Biografia - età e vita privata della dama di Uomini e Donne Over : Chi è Ida Platano? La dama di Uomini e Donne Over diventata la vera protagonista della stagione 2018/2019 del dating show. Se volete sapere tutto sul suo conto, allora non dovete far altro che leggere le curiosità che abbiamo raccolto per voi su Biografia, età e vita privata; abbiamo scandagliato ogni suo profilo social per conoscerla a fondo e capire che è una donna semplice, elegante e con tanta voglia di fare. Si tiene sempre attiva, ama ...

IDA E RICCARDO/ Uomini e Donne - la dama - in lacrime - chiude la conoscenza : "Sei un bugiardo!" : Oggi, giovedì 1 marzo 2018, al trono over di Uomini e Donne ritroveremo Ida Platano e RICCARDO Guarnieri. La coppia è ormai giunta al capolinea.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:52:00 GMT)

Tina Cipollari tira l'acqua in testa a Gemma Galgani/ Video : Maria De Filippi calma la dama (Uomini e Donne) : Al trono over di Uomini e Donne Tina Cipollari ha tirato dell'acqua in testa a Gemma Galgani. Dal web piovono critiche sul gesto della bionda opinionista.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:30:00 GMT)