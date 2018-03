Una multa da 90 a 350 euro per chi molesta le donne in strada | in Francia pronta la legge

ENI - Descalzi : nessUna multa in Nigeria - nessun ritiro da Cipro : Il governo Nigeriano non ha inflitto nessuna multa all' ENI nell'ambito dell' inchiesta sulla presunta maxi tangente per il giacimento PL 245 nel paese africano. "Ma stiamo scherzando? Non ci sono ...

Ho ricevuto Una multa da 6mila euro per un assegno senza la scritta ‘non trasferibile’ : Ho avuto in questi giorni un’esperienza surreale che ho il dovere di condividere perché altri la possano evitare e le vittime si possano organizzare per difendersi insieme. Finora non ne sapevo nulla: se si dimentica la dicitura “non trasferibile” su un assegno vecchio (dove non è già prestampata) dai mille euro in su, arriva una multa di seimila euro, indipendentemente dalla somma dell’assegno stesso. Ora che lo so, lo racconto a tutti, visto ...

Vecchi assegni molto pericolosi : "Si rischia Una multa di 6.000 euro" : Può costare carissimo utilizzare un Vecchio assegno. E' bene saperlo, per evitare sorprese a dir poco spiacevoli. Si paga a carissimo prezzo l’utilizzo di libretti di assegni rilasciati prima del...

Hacker modifica pagina web dei vigili urbani : vendetta dopo Una multa - : L'uomo sarebbe intervenuto su Google Maps aggiungendo il termine "mafioso" alla definizione del comando delle forze dell'ordine. Precedentemente aveva già inviato ai militari una mail con minacce e ...

Wells Fargo riceve Una multa severa dalla Fed e crolla a New York : Teleborsa, - E' stata l'ultima rivalsa di Janet Yellen prima di lasciare l'incarico di Presidente della Fed contro la deregulation voluta da Donald Trump . La Fed ha imposto una sonora multa a Wells ...

Wells Fargo riceve Una multa severa dalla Fed e crolla a New York : E' stata l'ultima rivalsa di Janet Yellen prima di lasciare l'incarico di Presidente della Fed contro la deregulation voluta da Donald Trump . La Fed ha imposto una sonora multa a Wells Fargo per lo ...

Deutsche Bank dovrà pagare negli Stati Uniti Una multa di 70 milioni di dollari per aver cercato di manipolare un tasso di interesse : Deutsche Bank, la più importante banca tedesca, dovrà pagare negli Stati Uniti una multa di 70 milioni di dollari (56 milioni di euro) per aver cercato di manipolare un tasso di interesse sul quale sono indicizzati dei prodotti derivati in The post Deutsche Bank dovrà pagare negli Stati Uniti una multa di 70 milioni di dollari per aver cercato di manipolare un tasso di interesse appeared first on Il Post.

Leicester : Mahrez diserta l’allenamento. In arrivo Una multa record : Il giocatore algerino non si è presentato alla ripresa degli allenamenti a causa del mancato trasferimento al Manchester City. Il Leicester è pronto a infliggere una multa salata (circa 230 mila euro) a Riyad Mahrez. Oggi il giocatore algerino ha disertato l’allenamento a causa dal mancato trasferimento al Manchester City. Mahrez era ancora una volta vicino alla cessione nonostante abbia siglato un contratto con scadenza nel 2020, ma ...

Cosa si deve fare quando si prende Una multa all’estero? : Pagarla, perché tra i paesi dell'Unione Europea è stato stabilito un "principio di reciprocità": con la Svizzera invece le cose sono un po' più complesse The post Cosa si deve fare quando si prende una multa all’estero? appeared first on Il Post.

Urina in Una fioriera di Montecitorio : 3mila euro di multa : Due persone denunciate, 36 chili di alimenti sequestrati e una multa da 3.300 euro ad un turista francese di 33 anni sorpreso ad Urinare dietro una fioriera in piazza Monte Citorio . E' il bilancio ...

Limiti anti-smog al traffico : Una multa su 11 verifiche : Si conclude l'ennesimo fine settimana all'insegna delle limitazioni al traffico volte a contrastare lo smog nel capoluogo umbro. La polizia municipale ha svolto sette controlli nella mattinata del 28 ...

Occhio agli apprezzamenti volgari verso le donne : si rischia Una multa da 90 euro : Per combattere la piaga delle molestie sessuali contro le donne, in Francia si sta mettendo a punto una legge che stronchi sul nascere il cosiddetto "sessismo di tutti i giorni" ormai dato quasi per scontato, multando...

WhatsApp - multa per clienti Tim - Vodafone - Wind e Tre. Ma è Una bufala Video : In tanti si chiedono il motivo per cui i sistemi di messaggistica stiano diventando uno dei mezzi di comunicazione più utilizzati e quindi più apprezzati dalla maggior parte degli utenti #Smartphone: di sicuro il motivo principale è la velocita' e la facilita' di utilizzo. Pensate ai alle chiamate, alle Video chiamate o ai messaggi vocali: sono solo alcune delle funzioni più pratiche lanciate dai sistemi di messaggistica istantanea. Da #WhatsApp ...

Quattro bistecche e Una frittura a 1100 euro a Venezia - multa di 20mila euro all'osteria : ecco perché : Anche il sindaco, l'imprenditore di successo prestato alla politica, Luigi Brugnaro , aveva promesso di intervenire punendo i responsabili. LEGGI ANCHE ---> Conto da 1.100 euro a Venezia, il sindaco ...