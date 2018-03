Un nuovo teaser di Rune ci introduce al combattimento

Harry Potter - il nuovo teaser del gioco Hogwarts Mystery : Manca poco all’arrivo della magica lettera che tutti i fan di Harry Potter aspettano da una vita: il gioco interattivo Hogwarts Mystery, infatti, debutterà la prossima primavera sull’onda del successo di un’altra declinazione videoludica come Pokémon Go. Come si vede nel teaser diffuso in queste ore, disponibile qui sopra, il meccanismo per la app derivata dall’universo di JK Rowling è però leggermente diverso: niente ...

Un nuovo teaser di Huawei P20 promette meraviglie nella fotografia notturna : Un nuovo teaser dedicato a Huawei P20 mostra quelle che potrebbero essere le capacità del nuovo flagship nello scatto notturno, grazie ancora una volta all'utilizzo massiccio dell'intelligenza artificiale. L'articolo Un nuovo teaser di Huawei P20 promette meraviglie nella fotografia notturna è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Fahrenheit 451 - un nuovo teaser per il film sul libro di Ray Bradbury : “Volete sapere cosa c’è all’interno di un libro fisico? La follia“: è questa la premessa che ci introduce, anche in questo nuovo teaser che potete vedere qui sopra, nel mondo di Fahrenheit 451 come l’aveva immaginato lo scrittore Ray Bradbury nel 1953. In queste nuove immagini vediamo invece come il regista Ramin Bahrani ha reinterpretato quell’universo narrativo in cui tutti i libri vengono messi al rogo per ...

Biomutant : un nuovo teaser mostra numerose sequenze di gameplay inedite : È con un comunicato che Experiment 101 e THQ Nordic hanno diffuso un nuovo teaser trailer per Biomutant, nel quale possiamo ammirare numerose scene di gameplay inedite dell'action RPG in arrivo nel 2018 su PC, Xbox One e PS4.Per chi si fosse perso i dettagli sul gioco, Biomutant è "un open-word, RPG, post-apocalittico con un combat system unico in stile arti marziali che ti permette di combinare corpo a corpo, tiro e abilità d'azione mutanti. Il ...

Fotocamera Samsung Galaxy S9 e S9 Plus al top : nuovo video teaser del 15 febbraio : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sempre al centro dell'attenzione in questi giorni antecedenti la presentazione del prossimo 25 febbraio a Barcellona. Dopo la carrellata di video teaser di ieri, ecco che Samsung Mobile addolcisce ancora l'attesa del lancio con una nuova clip che, neanche a dirlo, si focalizza sempre sulla bontà della Fotocamera del prossimo dispositivo. Il Samsung Galaxy S9 vedrà la sua Fotocamera "re-immaginata" così come recita ...

Una serie di sfortunati eventi : Un nuovo teaser trailer della stagione 2 : Netflix ha diffuso un nuovo teaser , l'ultimo prima del trailer ufficiale, della stagione 2 di Una serie di sfortunati eventi , in streaming dal 30 marzo. La clip, che vi proponiamo qui di seguito, mostra il Conte Olaf introdurre gli sventurati spettatori a ciò che la serie basata sui romanzi di Lemony Snicket ha in serbo per ...

Un nuovo teaser di Montalbano 12 anticipa La giostra degli scambi : a cosa pensa il commissario? (video) : Per il lancio della nuova stagione, Rai1 ha rilasciato un nuovo teaser di Montalbano 12 in cui il commissario pare si trovi sulla scena di un crimine. La breve sequenza mostrata nel video proviene dalla prima puntata della dodicesima stagione, intitolata "La giostra degli scambi" (qui potete leggere la nostra recensione in anteprima). Un Montalbano pensieroso, assorto, e romantico: questa è la descrizione che più si addice al personaggio ...

Il nuovo teaser trailer di Station 19 offre un primo sguardo allo spin-off di Grey’s Anatomy (video) : Ora che ha finalmente un nome, per il nuovo spin-off di Grey's Anatomy la strada è tutta in discesa: Station 19, questo il titolo scelto per la più recente serie tv targata ABC, si mostra in un teaser trailer che ne introduce gli spettatori all'ambientazione e ai personaggi. Sui profili social di Station 19 è infatti apparso un breve video, che presenta la "Stazione 19": tanto per cominciare, è a soli "tre isolati di distanza" dal Grey Sloan ...

Rimac - nuovo teaser della supercar elettrica : La Rimac ha diffuso un secondo teaser relativo alla nuova supercar elettrica che sarà presentata al Salone di Ginevra. Nel breve video è possibile scorgere alcuni dettagli della sportiva, come la linea della fiancata e una parte del frontale, mentre non ci sono ancora dettagli di sorta sul powertrain.Stile inedito rispetto alla Concept One. La vettura appare ben diversa dalla Concept One, la prima hypercar del marchio creato. Le proporzioni sono ...

Subaru - nuovo teaser della Viziv Performance STI : La Subaru ha diffuso i teaser della Concept che debutterà al Tokyo Auto Salon. La manifestazione dedicata ai tuner e alle elaborazioni è stata scelta dalla Casa giapponese per presentare un prototipo che da tempo gli appassionati attendono: si tratta della Viziv Performance STI Concept, evoluzione in chiave sportiva del prototipo visto al Salone di Tokyo. Se quest'ultima ha anticipato il possibile ritorno della Impreza tre volumi, la STI Concept ...

Gac motor - Primo teaser di un nuovo modello per gli Usa : La GAC motor ha confermato la sua presenza al Salone di Detroit. Per l'occasione Casa cinese ha diffuso anche il teaser del modello che debutterà per l'occasione, una berlina della quale ancora non si conoscono i dettagli e nata espressamente per il mercato americano. Allo stesso tempo alcune indiscrezioni danno per certa la presenza di una concept elettrica, che anticiperà l'evoluzione stilistica e tecnica del marchio. Nello stand non ...

Mercedes Classe G - nuovo teaser del posteriore : Mancano ormai pochi giorni al Salone di Detroit e al debutto della nuova Mercedes-Benz Classe G. La Casa tedesca tiene viva l'attenzione mostrando un Nuovo teaser del modello: questa volta siamo in grado di osservare un dettaglio della zona posteriore.Caratteristiche. La Classe G rimane fedele al proprio DNA e nel design riprenderà moltissimi degli elementi del modello originale. In questa foto notiamo i passaruota squadrati, la ruota di scorta ...

Hyundai Veloster - nuovo video teaser della seconda generazione : In attesa di presentarla al pubblico in occasione del Salone di Detroit, la Hyundai ha diramato un Nuovo video teaser della seconda generazione della Veloster. Dopo averci fatto sentire il sound del motore, la Casa coreana ha così messo in evidenza la forme della nuova sportiva, ricoprendo la carrozzeria di Led per creare dei particolari giochi di luce. Più muscoli. In questo filmato la hatchback coreana si mostra per la prima volta ...

Hyundai Veloster 2018 : un nuovo video teaser : Ancora pochi giorni e la nuova Hyundai Veloster si mostrerà al mondo in occasione del Salone di Detroit che andrà in scena dal 13 al 28 gennaio. Intanto, ecco che in rete arriva il secondo video teaser del modello in questione. Dal breve filmato si nota la ...