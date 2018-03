Un cortometraggio dedicato a Far Cry 5 in arrivo su Amazon Prime Video

optimaitalia

(Di venerdì 2 marzo 2018) L'attesa per Far Cry 5 si fa sempre più spasmodica: a poche settimane dalla sua uscita sugli scaffali fisici e digitali dei negozi, Ubisoft non perde di certo tempo nello spingere adeguatamente a livello mediatico la propria nuova creatura, offrendo una serie di contenuti cross mediali che abbandonano momentaneamente le spondeludiche in favore di altre più immediate, preparandosi a tornarvici in pompa magna alla fine di questo stesso mese.L'esempio arriva ovviamente dai numerosi trailer di Far Cry 5 pubblicati nel corso degli ultimi giorni, sebbene il producer francese abbia mostrato proprio in queste ultime ore di credere enormemente nel potenziale di questo nuovo capitolo della longeva saga sparatutto.Funzionale alla trama di questo nuovo episodio della serie sarà iloriginale Inside Eden's Gate, che giungerà esclusivamente sulla piattaforma di streaming ...