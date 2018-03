Ufficiale l’instore tour di Ron per Lucio! | nuovo album per Dalla prima della tournée

Ufficiale l’instore tour dei Negrita per Desert Yacht Club : tutti gli eventi firma copie : L'instore tour dei Negrita è Ufficiale. Il gruppo di Pau è infatti pronto ad avviare i firma copie per la presentazione di Desert Yacht Club, nuovo disco dal 9 marzo prossimo. Si parte direttamente dal giorno dal rilascio dell'album, con il primo evento in programma alla Feltrinelli di Firenze, in Piazza della Repubblica. Si continua a Roma, alla Feltrinelli di Via Appia Nuova, quindi a Napoli, Bari, Milano e Bologna. In occasione degli ...