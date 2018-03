Twitter ora chiede aiuto e suggerimenti a tutti per migliorare e fermare troll e bot sul

Batshuayi replica su Twitter ai tifosi dell'Atalanta : 'Mi chiamate scimmia - ora guardate l'Europa League alla tv' : 'Nel 2018 sento ancora cori razzisti dagli spalti...Davvero? Spero che vi divertiate a guardare l'Europa League in tv mentre noi andiamo avanti e passiamo il turno'. Michy Batshuayi, attaccante del ...

Non solo campagna elettorale - su Twitter i politici scatenati su Sanremo : ... specie in questa fase pre-elezioni e specie quando in scena c'è un ciclone che si chiama Fiorello, il quale ieri sera non ha mancato di prenderla di mira la politica stessa. E le reazioni a mezzo ...

#AboliamoQualcosa - su Twitter esplode l’ironia pre-elettorale : Indietro 11 gennaio 2018 ROMA – Dalle zanzare alla legge di gravità, passando per Justin Bieber e il più gettonato lunedì.Su Twitter è esploso l’hashtag #AboliamoQualcosa, una risposta ironica degli utenti alle promesse dei politici nelle campagne elettorali in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo.C’è chi vorrebbe abolire i chili superflui, chi punta il […] L'articolo #AboliamoQualcosa, su Twitter esplode l’ironia pre-elettorale ...

Nardella e la Carmen a lieto fine - su Twitter impazzano i “finali alternativi” : “Arriva Godot” - “Lucia s’innamora di Don Rodrigo” : Carmen non muore. Così ha voluto il regista Leo Muscato che ha pensato di rivedere l’epilogo del capolavoro di Bizet rovesciandolo completamente. La protagonista non muore e anzi, spara a Don José. Una “rivoluzione” andata in scena al Maggio Fiorentino che ha scontentato i melomani ma non il botteghino: a vedere l’opera con cambio di ambientazione e di finale ci sono andati in tanti. E in tanti hanno fischiato e criticato ...

Genoa - clamosora gaffe di Giuseppe Rossi su Twitter c’entra… la Sampdoria! [FOTO] : Il Genoa ha trovato il secondo successo casalingo consecutivo in campionato vincendo con il Sassuolo grazie ad un goal di Galabinov. Al termine del match Giuseppe Rossi ha festeggiato la vittoria pubblicando un post su Twitter con una foto di lui che esulta sul campo del ‘Ferraris’, ma la frase di corredo contiene una gaffe clamorosa: “?Che bella vittoria!!! Finiamo il gironi d’andata alla grande!!!#forzaGenoa #gradinatasud ...

Trump su Twitter invoca il 'buon vecchio riscaldamento globale' e minaccia (ancora) la Corea del Nord : ... come l'ultima legata ad un cinguettio in cui invoca il sano vecchio riscaldamento globale per combattere il freddo che sta colpendo l'Est del mondo), il Presidente degli Stati Uniti ha detto la sua, ...

Ancora carcere e cancellato account Twitter per Ahed - ragazza simbolo della lotta palestinese : È stata prolungata la detenzione e cancellato l'account Twitter di Ahed Tamimi, la giovanissima palestinese simbolo della lotta palestinese, attualmente in un carcere israeliano. I familiari accusano gli israeliani di aver sollecitato la decisione di Twitter e ne hanno prontamente aperto un altro, #FreeAhedTamimi.Da quando, il 6 dicembre, il presidente americano Donald Trump ha riconosciuto Gerusalemme capitale d'Israele, Cisgiordania e ...