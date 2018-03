Tutte le incognite del voto di domenica : Le elezioni politiche sono ormai imminenti: domenica si vota per eleggere il nuovo Parlamento e mai come questa volta un'elezione nazionale è apparsa così gravida di incognite. YouTrend ha elaborato per Agi tutti gli elementi che rendono l'appuntamento elettorale del 4 marzo avvolto nell'incertezza. La partecipazione al voto Per cominciare, una grande incognita che si ripresenta è quella ...