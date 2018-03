Trump annuncia dazi acciaio e alluminio Cina | stupida misura di protezionismo Ue pronta

Trump annuncia dazi su acciaio e alluminio - Dow Jones -420 punti. Moody's : vittime soprattutto Canada e Bahrein : Azionario globale sotto pressione, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio.

Trump annuncia pesanti dazi contro importazione di acciaio e alluminio. Cina ed Europa : "Reagiremo" : La decisione finale sarà ufficializzata la prossima settimana ma Trump ha confermato che la sua intenzione e' di imporre dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Juncker: "La UE reagirà in modo netto e proporzionato". E la guerra commerciale spaventa le borse: Wall Street chiude con un tonfo del 2%

Trump pronto ad annunciare corsa 2020 : ANSA, - WASHINGTON, 27 FEB - Donald Trump è pronto per annunciare che correrà per la sua rielezione nel 2020 e ha già scelto il suo campaign manager: Brad Parscale, direttore della campagna digitale ...

Trump annuncia “importanti sanzioni al regime nordcoreano” : “Lanciamo le più importanti sanzioni mai imposte al regime nordcoreano”. Ad annunciarlo il presidente degli Stati Uniti di Donald Trump. Gli USA infatti

Trump annuncia un 'nuovo momento americano' : ... costruire, investire e crescere negli Stati Uniti", nel discorso sullo stato dell'unione ha portato il concetto fuori dagli argini della sola economia: "Non c'è mai stato un momento migliore per ...

Nel giorno di Davos Trump annuncia dazi su lavatrici e pannelli solari. Cina e Corea protestano : Giro di vite del governo americano, contro Pechino e Seul soprattutto. Nel mirino l’import di elettrodomestici e pannelli solari. Ufficialmente una mossa diretta a proteggere i produttori Usa ma annunciata alla vigilia del messaggio «America First» che il presidente dovrebbe portare al Word Economic Forum che inizia oggi in Svizzera. La protesta della Corea del Sud...

Usa - Apple riporta in patria 38 miliardi e annuncia 20mila nuovi posti di lavoro dopo la riforma fiscale di Trump : Apple verserà 38 miliardi di dollari al fisco americano per il rimpatrio dei fondi parcheggiati all’estero e creerà negli Stati Uniti 20mila posti di lavoro. La decisione è stata presa dopo il varo della riforma fiscale voluta da Donald Trump, che taglia drasticamente le tasse alle aziende e prevede un’aliquota ancora più ridotta per chi riporta capitali in patria. “Una grandissima vittoria”, esulta il presidente. Cupertino, ...

Riforma Trump : Wal-Mart annuncia aumento salario minimo. E intanto chiude negozi senza informare i dipendenti : In America, le aziende - Wal-Mart - in primis, non hanno perso tempo. Non è passato neanche un mese da quando il Congresso Usa ha dato l'ok alla Riforma fiscale voluta da Donald Trump , e già diverse ...

Donald Trump annuncia la consegna di alcuni jet di Call of Duty in Nord Europa : Il presidente americano Donald Trump ha annunciato ieri di aver consegnato con successo dei caccia F-52 in Norvegia, gesto volto a rafforzare la difesa del Nord Europa.Nulla di strano, sembrerebbe, non fosse per il fatto che i caccia F-52 citati dal presidente non esistono nella realtà, si tratta bensì di un modello fittizio presente nei videogioco Call of Duty: Advanced Warfare.Come fa notare Kotaku, è difficile pensare che il presidente ...