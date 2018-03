Treno guasto | pendolari al freddo

Treno deragliato a Pioltello - un altro giunto guasto prima del «punto zero». Binari sotto sequestro : C'è un altro giunto che non andava sul Binari o del deragliamento del Treno Cremona-Milano che è costato la vita di tre passeggeri e il ferimento di altre decine. Come quello che è al centro delle ...

METRO M2 CHIUSA/ Atm news - linea Verde sospesa tra Lambrate e Caiazzo per guasto Treno (ultime notizie) : METRO M2 CHIUSA, Atm news oggi 27 dicembre 2017: linea Verde sospesa tra Lambrate e Caiazzo per guasto treno e non per incidente. Aggiornamenti e circolazione a breve disponibile(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 17:15:00 GMT)