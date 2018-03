Treno fermo | al freddo per 4 ore

Risveglio sotto la neve - giornata difficile per i trasporti : fermo un Treno su due : Annunciata, la neve è arrivata nella notte. A Torino sono caduti un paio di centimetri, sufficienti per imbiancare anche la Mole Antonelliana. E' andata peggio nel Cuneese dove ai valichi la neve ha ...

Un Treno su due fermo per gelo. Bloccati i Tir sulle autostrade : Un treno regionale su due fermo per gelo in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Per i pendolari di mezza Italia quella di oggi si prospetta come un’altra giornata da dimenticare. La Rete ferroviaria italiana, ancora sotto accusa per la paralisi di lunedì, quanto i treni sono stati fermati quando ormai era troppo tardi, questa volta...