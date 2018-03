Trenitalia | i treni cancellati oggi 2 marzo 2018

TRENI E AEREI CANCELLATI E IN RITARDO/ Ultime notizie Trenord e Trenitalia - maltempo : la situazione di oggi : maltempo, TRENI e AEREI CANCELLATI e in RITARDO. Ultime notizie TRENItalia e Trenord: la mappa dei disagi, caos nei trasporti da Milano a Bologna e Firenze. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:41:00 GMT)

Trenitalia - Italo e Trenord : tutti i treni cancellati oggi 1° marzo 2018 : Tra cancellazioni e ritardi sarà un giovedì nero per chi viaggia in treno. A causa del maltempo Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) ha attivato lo stato di emergenza grave su Liguria...

Maltempo - treni e aerei cancellati e in ritardo/ Ultime notizie Trenitalia e Trenord : la mappa dei disagi : Maltempo, treni e aerei cancellati e in ritardo. Ultime notizie trenitalia e Trenord: la mappa dei disagi, caos nei trasporti da Milano a Bologna e Firenze. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:51:00 GMT)

Trenitalia. Figliomeni-Rollero : “Disagi per i viaggiatori per la neve” : “Le basse temperature di questi giorni e la neve conseguente che ne è derivata stanno causando numerosi problemi in tutta Italia. Abbiamo denunciato in questi... L'articolo Trenitalia. Figliomeni-Rollero: “Disagi per i viaggiatori per la neve” su Roma Daily News.

Maltempo - Trenitalia e Ferrovie : “Domani garantito l’80% delle corse di Alta velocità” : garantito per domani l’80% delle corse Alta velocità sulla direttrice Napoli-Roma-Milano e il 70% delle corse regionali del Lazio. Lo rende noto Rfi, “alla luce del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile”, secondo cui “permane lo stato di emergenza grave per gelo nell’area e nel nodo ferroviario di Roma“. In particolare, si legge in una nota, “per la giornata di domani sarà garantito ...

Maltempo - rimborso dei biglietti Trenitalia e Italo : come funziona - : Il Gruppo Ferrovie dello Stato e Ntv garantiscono la restituzione integrale del prezzo a chi ha rinunciato a viaggiare a causa dei ritardi e delle cancellazioni dovute al gelo . Ecco come ottenere il ...

Caos a Termini - Trenitalia : 'non avevamo ricevuto le previsioni giuste' : Nello scalo romano solo la metà degli scambi è dotato di scaldiglie, resistenze elettriche che evitano che si formi il ghiaccio. 'A Roma nevica poco così si risparmia' -

Treni in tilt per neve - Trenitalia l’ha scoperto trent’anni fa a cosa servono gli scalda-scambi : È difficile giustificare i motivi che hanno provocato pesanti disagi e ritardi in tutta Italia, specialmente nella stazione di Roma Termini, dopo una nevicata di pochi centimetri, largamente prevista da tutti i meteo d’Italia. Disagi che hanno avuto ripercussioni su tutta la rete ferroviaria. Eppure le ferrovie sono un sistema che anche in presenza di abbondanti nevicate e basse temperature, può e dovrebbe funzionare. Gli stessi ...

Neve - come chiedere un rimborso a Trenitalia e Italo se il tuo treno era in ritardo : Le nevicate del 26 febbraio hanno comportato cancellazioni dei treni e ritardi, la circolazione ferroviaria ha subito contraccolpi sopratutto per quanto riguarda le linee in arrivo o in partenza dalla Capitale. Alla stazione Termini si sono registrati ritardi anche fino a 300 minuti. Problemi anche a Napoli, dove, i viaggiatori sono rimasti in attesa anche oltre i 100 minuti. Che sarà mai qualche fiocco di Neve… #Nevearoma ...

Treni in ritardo - Italo e Trenitalia annunciano rimborsi del 100%. Ecco come ottenerli : Giornata da dimenticare per chi ha preso - o avrebbe dovuto prendere - un treno: la neve ha causato ritardi e cancellazioni sulla rete ferroviaria, costringendo viaggiatori e pendolari...

Neve e gelo - treni in ritardo anche di 3 ore : Trenitalia e Italo rimborsano i pendolari : Circolazione ferroviaria ancora fortemente rallentate a causa del maltempo: sul nodo ferroviario di Roma si registrano ritardi fino ad oltre 3 ore. Sul resto della rete nazionale il traffico non registra particolari criticità ma...

Neve e gelo - treni in ritardo anche di 3 ore : Trenitalia rimborsa i pendolari : Circolazione ferroviaria ancora fortemente rallentate a causa del maltempo: sul nodo ferroviario di Roma si registrano ritardi fino ad oltre 3 ore. Sul resto della rete nazionale il traffico non registra particolari criticità ma...

Trenitalia consolida la collaborazione con La Biennale di Venezia : Il Gruppo FS Italiane conferma il suo impegno a favore del mondo della cultura al fianco di grandi istituzioni. Prosegue e si consolida la collaborazione di Trenitalia con La Biennale di Venezia

Trenitalia consolida la collaborazione con La Biennale di Venezia : Previste agevolazioni per i viaggiatori che raggiungono in treno la Laguna per assistere agli spettacoli dei Festival o per visitare "Freespace", la 16. Mostra Internazionale di Architettura, che si ...