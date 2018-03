Treni e gelo | 12 ore di paralisi in Liguria Nuova allerta neve solo sull' entroterra

Gelo sull'Italia : A1 chiusa tra Milano e Bologna - caos Treni. LIVE : Gelo sull'Italia: A1 chiusa tra Milano e Bologna, caos treni. LIVE Continua a nevicare al Centro-Nord, ma l'emergenza adesso è il gelicidio. La pioggia ghiacciata sta creando problemi alla circolazione su autostrade e ferrovie, in particolare sull’Italia centrale Parole chiave: ...

Maltempo - autostrade chiuse in Emilia Romagna a causa del gelo. Stop anche ai Treni tra Genova - Parma e La Spezia : Il gelo di queste ore sta causando notevoli disagi alla circolazione stradale, soprattutto al Nord. A causa della pioggia ghiacciata, autostrade per l’Italia ha chiuso al traffico alcuni tratti autostradali in Emilia Romagna e Lombardia: A1 tra Milano sud e Sasso Marconi in entrambe le direzioni, A14 tra Bologna San Lazzaro e Cattolica compreso l’intero tratto della diramazione di Ravenna, il raccordo di Bologna Casalecchio e A13 tra ...

Neve su Genova e Firenze - pioggia e gelo al Centro-Nord. Anche oggi scuole chiuse e Treni a rischio : "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche". Rfi riduce i treni del 50%

Treni in ritardo e ancora disagi. Allerta per il gelo siberiano : Circolazione ferroviaria ancora problematica con cancellazioni e forti ritardi. 'Non succederà più' dice l'ad di rete ferroviaria italiana annunciando investimenti per 100 milioni di euro. Oggi il ...

Buran in Italia : oggi il picco del gelo. Ancora disagi per i Treni : Rfi garantisce 80% delle corse : Minime attorno a -6/7 gradi in pianura. Mazzoncini: fatti degli errori, chiediamo scusa Ora attrezzeremo la rete laziale, pronti a investire 100 milioni.

La neve blocca Napoli. Ancora disagi sui Treni e gelo fino a venerdì : Roma - La morsa del gelo ha raggiunto anche il Sud. Napoli si copre di un insolito manto bianco e con la neve arrivano anche le immancabili polemiche. In tilt i trasporti, scuole chiuse e disagi per i ...

Maltempo - oggi picco di gelo. Ancora disagi sui Treni : isolata Trieste : Il gelo siberiano non molla la presa sull'Italia e oggi si prevede un picco, con minime di -6/7 gradi in pianura. Le scuole sono chiuse a Napoli, in diverse città delle Marche e del Molise, in ...

Gelo : caos Treni - mercoledì a Roma scuole riaperte. Neve a Napoli | : Temperature ancora in calo dopo le nevicate di lunedì . Giovedì nuova perturbazione. Rete ferroviaria in tilt : ritardi al Sud, ma situazione risolta nella Capitale. All'aeroporto Capodichino ...

Roma - Treni bloccati dal gelo - ritardi alla stazione Tiburtina - LaPresse - : Il gelo e le forti nevicate che si sono abbattuti sull'Italia da domenica notte continuano a provocare disagi anche alla circolazione dei treni. A Roma, alla stazione Tiburtina, numerosi treni sono ...

Italia al gelo : caos Treni - scuole chiuse a Roma. Neve anche a Napoli : Italia al gelo: caos treni, scuole chiuse a Roma. Neve anche a Napoli Temperature ancora in calo dopo le nevicate di lunedì : nei prossimi giorni atteso ulteriore peggioramento. Ieri caos trasporti, rete ferroviaria in tilt . Da giovedì nuova perturbazione. METEO Parole chiave: ...