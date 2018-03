Tra i 100 leader del futuro secondo Forbes c' è un 20enne italiano | ecco chi è e cosa ha

Patente sospesa perché gay : ora ministeri Difesa e Trasporti devono risarcire 100mila euro a 35enne : Il 35enne Danilo Giuffrida si è visto sospendere la Patente di guida dopo aver rivelato di essere omosessuale in una visita di leva. Ora la Corte d’Appello civile di Palermo ha stabilito che i ministeri della Difesa e dei Trasporti dovranno pagare un risarcimento di 100mila euro per danni nei confronti dell’uomo.”È una vittoria non personale del singolo – affermano in una nota Danilo Giuffrida e il suo legale, l’avvocato ...

Riforma pensioni/ Quota 41 e Quota 100 - la convergenza Tra Lega e M5S (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Quota 41 e Quota 100, la convergenza tra Lega e M5S. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 febbraio(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:09:00 GMT)

SENZATETTO MULTATO/ Bergamo - inTralcia il passaggio alla stazione degli autobus - 100 euro di multa : Un clandestino senegalese che dormiva all'ingresso della stazioen degli autobus di Bergamo è stato multaTO per cento euro per intralcio al passaggio (Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:35:00 GMT)

100% Kokos Trail : ... 10.00 Il 11/03/18 Per maggiori informazioni Sito web: http://www.retecivica.trieste.it Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Frankenstein ovvero il Prometeo moderno Trieste Dal 12 gennaio al ...

Bolzano e Oristano Tra le città alimentate al 100% da fonti rinnovabili : (Immagine: pixabay) Il numero di centri urbani alimentati da fonti rinnovabili è in costante aumento, secondo Carbon Disclosure Project, un’organizzazione no profit internazionale che fornisce sistemi di misurazione e rendicontazione ambientale. Delle informazioni raccolte da oltre 570 città nel mondo, più di 100 hanno raggiunto la quota del 70% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili come l’idroelettrico, il geotermico, il ...

Lampade a ulTravioletti a una festa : oltre 100 intossicati : Parma, 26 feb. (AdnKronos) – Intossicate da Lampade a ultravioletti. Sono state dimesse nella giornata di ieri le 108 persone arrivate al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma sabato notte, manifestando bruciore agli occhi e arrossamento della cute. A renderlo noto è una nota dell’Ausl di Parma. Gli intossicati, ospiti di un hotel, avevano partecipato a una festa all’interno di una palestra messa a loro ...

Incidenti sTradali - Allarme Ue - 8.100 i morti under 14 dal 2007 al 2016 : Nuovo Allarme sulla sicurezza stradale. Nel decennio 2007-2016 sono stati oltre 8.100 i bambini e ragazzi sotto i 14 anni morti in Incidenti stradali nei Paesi dell'Unione Europea: la metà in auto, un terzo come pedone e il 13% in bicicletta. Questi i dati contenuti nel Rapporto sulla sicurezza dei bambini, presentato dall'Etsc, acronimo dell'European transport safety council, di cui è membro anche l'Automobile Club d'Italia. Per meglio ...

Ex BPVi e Veneto Banca - il Tesoro Trasferisce 17 mld di NPL a SGA : 100mila posizioni interessate di cui 25.000 aziende in cerca di finanza : ... sul finale, dai cambi di governance dei due istituti diventati«bad»; ma ieri , 23 febbraio, è stato chiuso dalla firma del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan sul decreto che cede tutto il ...

Avio : firmato conTratto di oltre 100 milioni di euro per 10 lanci di Ariane 5 : Avio e europropulsion hanno firmato a Parigi un contratto di fornitura per l’ultimo lotto di produzione di Ariane 5 per i prossimi 4 anni. La commessa ha un valore di oltre 100 milioni di euro. Il contratto siglato a Parigi per Ariane 5 rappresenta il punto finale di un programma spaziale europeo che ha visto la luce quasi 30 anni fa: a partire dal 2020, infatti, Ariane 5, che ha fatto la storia dell’aerospazio mondiale, verrà gradualmente ...

OLIMPIADI 2018 - ARIANNA FONTANA / Bronzo 1000 metri short Track - il team : infinitamente Ary : ARIANNA FONTANA short track OLIMPIADI Pyeongchang: medaglia di Bronzo nei 1000 metri. L’atleta valtellinese ottiene il terzo podio in questi Giochi Olimpici(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:26:00 GMT)