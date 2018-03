Torino | il Parco Gran Paradiso scende in città

A Torino apre Bounce - il parco per saltare : Volare è il sogno di tutti, e farlo con le nostre forse, con un salto che diventa un «viaggio in aria» è ancora più liberatorio. Sentirsi sospesi per aria anche solo per un attimo fa bene all’umore e butta fuori i brutti pensieri. Ecco perchè è nato un posto dove si va apposta per saltare, si chiama Bounce Italy, e il 2 marzo apre a Torino (presso il centro commerciale I Viali Shopping Park di Nichelino). LEGGI ANCHETorino is the new ...

Varie Presentazione UFO - Urban Flying Opera - Parco Aurelio Peccei Torino : A far da cornice al grande evento finale sarà un fitto programma di laboratori, workshop, talk, spettacoli e concerti . UFO - Urban Flying Opera è un progetto promosso da Compagnia di San Paolo, ...

A Torino è già bounce-mania : apre a marzo il primo parco divertimenti del salto libero in Italia : A Torino è già bounce-mania: all'ombra della Mole antonelliana apre un nuovo action park con quattromila metri quadri di tappeti elastici, trampolini, percorsi parkour e obstacle race per svagarsi e tenersi in forma col free jumping.Il bounce, tendenza nata in Australia, è riuscita a conquistare il globo, arrivando a contare 32 sedi a livello mondiale. La sede torinese, battezzata BOUNCE Italy, aprirà i battenti il 2 ...

Salone di Torino Parco Valentino - Tutte le novità dell'edizione 2018 : L'edizione 2018 del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino sarà ricca di novità e ospiterà oltre 40 Case automobilistiche e migliaia di appassionati. Dal 6 al 10 giugno il capoluogo piemontese ospiterà la quarta edizione della kermesse automobilistica che, come da tradizione, proporrà convegni, raduni e iniziative esclusive, confermando il format che ha da sempre caratterizzato questa manifestazione. Sui viali del Parco Valentino saranno ...

Salone Parco Valentino - Torino si prepara alla grande festa : A poco più di 100 giorni dall'inaugurazione si svela l'anima della 4ª edizione del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino, che si svolgerà dal 6 al 10 giugno 2018, con un programma eventi che ha i ...

Torino - l'incubo ricorsi sul Parco della salute : al primo bando bocciate 7 offerte su 8 : Un risultato che nessuno poteva prevedere, un intoppo colossale alla linea del via, che lascia con un palmo di naso anche tutti gli imprenditori del mondo della progettazione, del management e della ...

Torino - indagato portavoce della sindaca Appendino per la proiezione della finale Juventus-Real Madrid a Parco Dora : Il portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino è indagato in un’inchiesta collegata ai fatti di piazza San Carlo in occasione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Luca Pasquaretta è accusato di “invasione di terreni o edifici” e per il “deturpamento di cose altrui” per la proiezione su un maxi schermo della partita, lo scorso 3 giugno, al Parco Dora. Gli accertamenti sulla proiezione in ...