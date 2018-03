Torino | alta tensione | pesante striscione dei tifosi granata | “ci siamo rotti i coglioni”

A Torino apre Bounce - il parco per saltare : Volare è il sogno di tutti, e farlo con le nostre forse, con un salto che diventa un «viaggio in aria» è ancora più liberatorio. Sentirsi sospesi per aria anche solo per un attimo fa bene all’umore e butta fuori i brutti pensieri. Ecco perchè è nato un posto dove si va apposta per saltare, si chiama Bounce Italy, e il 2 marzo apre a Torino (presso il centro commerciale I Viali Shopping Park di Nichelino). LEGGI ANCHETorino is the new ...

Torino - assaltano portavalori in autostrada - ma il colpo fallisce - : L'episodio si è verificato questa mattina sulla A5 tra il casello di Volpiano e San Giorgio Canavese. I carabinieri sono riusciti a individuare due vetture probabilmente utilizzate per il colpo

Torino - assaltano portavalori in autostrada - ma il colpo fallisce : Torino, assaltano portavalori in autostrada, ma il colpo fallisce L'episodio si è verificato questa mattina sulla A5 tra il casello di Volpiano e San Giorgio Canavese. I carabinieri sono riusciti a individuare due vetture probabilmente utilizzate per il colpo Parole chiave: ...

Serie A - Martella : «Crotone sfortunato. Con il Torino a testa alta» : CROTONE - Bruno Martella carica il Crotone a pochi giorni dalla trasferta contro il Torino: "All'andata segnai al Torino il mio primo gol in Serie A: fu un'emozione assurda. Peccato per il finale ...

Scontri al corteo antifascista contro Casapound : alta tensione a Torino : Guerriglia a Torino e Scontri tra forze dell'ordine e corteo antifascista, in occasione dell'incontro elettorale di Casapound all'Hotel Nh di Corso Vittorio Emanuele, dove si è svolto un incontro con il leader di...

Embraco - salta il tavolo a Torino : “Non possono imporre il part time” : E' saltato l'incontro all’Unione Industriale di Torino per la vicenda Embraco. L’azienda ha proposto unilateralmente ai sindacati un...

Embraco - salta il tavolo a Torino : i sindacati se ne vanno : Torino, 22 feb. , askanews, salta il tavolo all'Unione Industriale di Torino per la vicenda Embraco. L'azienda ha proposto unilateralmente ai sindacati un contratto di lavoro part time a tutti i ...

A Torino arriva Bounce : pronti a saltare? : ... spazi per seguire sessioni di Bounce Fit e ginnastica per bambini, per arrampicarsi, correre, muoversi, ma soprattutto saltare provando tutte le sfumature di questa disciplina a cavallo tra lo sport ...

A Torino arriva Bounce : pronti a saltare? : Dovremmo prendere esempio dai bambini, che saltano spesso, per gioco o senza un motivo apparente. Perché sentirsi sospesi per aria anche solo per un attimo fa bene, fa sentire più liberi, gioiosi, butta fuori i brutti pensieri. E poi ora c’è un nuovo posto dove si va apposta per saltare, si chiama Bounce Italy, e il 2 marzo apre a Torino (presso il centro commerciale I Viali Shopping Park di Nichelino). LEGGI ANCHETorino is the new Milano: ...

Infortunio Lichtsteiner - si ferma il terzino della Juve : salta Tottenham e Torino : Infortunio Lichtsteiner – Poche ore prima del fondamentale match della Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri in campo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Infortunio dell’ultim’ora per i bianconeri, si è fermato infatti il terzino Lichtsteiner, problema alla coscia per lo svizzero costretto a saltare sia la gara di Champions che quella di campionato contro il Torino, ...

Mazzarri salta Torino-Juventus/ Due giornate di squalifica per il tecnico : il ds Petrachi inibito : Mazzarri salta Torino-Juventus, due giornate di squalifica per il tecnico granata. L’allenatore toscano fermato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione del weekend(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 19:14:00 GMT)

Maltempo - situazione critica al confine Italia-Francia tra la provincia di Torino e il dipartimento della Savoia : nubifragi ad alta quota - fiumi in piena : 1/4 ...

Juventus-Torino - le pagelle granata : Milinkovic a testa alta. Male Baselli : Milinkovic-SAVIC - voto: 7 Esce a testa altissima dal suo primo derby: para tutto quello che può e alla fine viene punito da due deviazioni beffarde. DE SILVESTRI - voto: 5,5 Ormai è lo stakanovista ...

Torino - Andrea Belotti salta il derby : Daniele Baselli sì, Andrea Belotti no. Questo il responso dolce-amaro dell'infermeria del Torino alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il centrocampista è recuperato e ...