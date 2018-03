Tisana alla vite rossa | un ottimo rimedio contro cellulite e gambe gonfie

Tisana alla cannella : una bevanda dagli infiniti effetti benefici : La Tisana alla cannella è una bevanda dagli infiniti benefici, ideale da sorseggiare specie durante le fredde serate invernali. Anticoagulante naturale, migliora la circolazione sanguigna, combatte i dolori articolari, rafforza la memoria e la capacità cognitiva, placa gli impulsi legati alla fame nervosa, aumenta il senso di sazietà. Essa, inoltre, riduce il colesterolo cattivo, ha proprietà antibatteriche, antifungine, antisettiche, è indicata ...

Tisana alla malva : proprietà benefiche e ricetta per realizzarla : Un ottimo modo per beneficiare delle proprietà della malva, indicata nell’antichità come “omnia morbia” ossia come rimedio contro tutti i mali, è quello di preparare in casa una deliziosa Tisana alla malva. E’ sufficiente portare ad ebollizione, in un pentolino, 200 ml d’acqua, spegnendo poi il fuoco. Versate nell’acqua 2 grammi di fiori essiccati, lasciando in infusione per 10 minuti. Filtrate e bevete, usando un cucchiaino di miele come ...

Tisana alla curcuma : ricetta e proprietà benefiche : Per godere pienamente delle virtù della curcuma, spezia apprezzata sin dall’antichità per i suoi grandi effetti benefici sull’organismo umano, oltre che utilizzarla in cucina, è possibile berla sottoforma di Tisana. Per preparare una Tisana alla curcuma, occorrono (ingredienti per tazza): 300 ml d’acqua, 5 grammi di radice fresca o un cucchiaino in polvere di curcuma. Fate bollire l’acqua con la radice per 5 minuti, spegnete il fuoco e lasciate ...