Test di MotoGP 2018 dal Qatar | Guido Meda | AAA Ingegnere cercasi

MotoGP Test Qatar - Rossi preoccupato : "Pure la Suzuki va più forte" : L'undicesimo posto di giornata non è certo quello che Valentino Rossi si aspettava dalla seconda giornata di Test collettivi a Losail, in Qatar, ma al momento il rendimento altalenante della Yamaha ...

MotoGP Test Qatar - Iannone e Dovizioso ok. Bene Marquez - enigma M1 : Nella seconda giornata di Test collettivi della MotoGP a Losail in Qatar brillano gli italiani. In Testa alla lista dei tempi c'è infatti la Suzuki di Andrea Iannone, che con il tempo di 1'54"586 ...

MotoGP - Test Qatar 2018 – Andrea Iannone : “Il miglior tempo non mi fa illudere - c’è ancora molto da lavorare” : La Suzuki sta iniziando questa stagione 2018 con segnali davvero incoraggianti che oggi, nella seconda giornata dei Test di Losail per la MotoGP, hanno portato, addirittura, Andrea Iannone davanti a tutti. Un risultato di prestigio per il pilota di Vasto che ha assoluto bisogno di conferme e fiducia in vista di un campionato quanto mai importante per il suo futuro. Tuttavia, l’ex ducatista, non si fa prendere da facili entusiasmi, e rimane ...

MotoGP - Test Qatar 2018 – Marc Marquez : “Ho avuto problemi con la gomma anteriore - domani devo ridurre il gap da Dovizioso” : La seconda giornata dei Test di Losail riservati alla MotoGP ha visto un netto miglioramento a livello di prestazioni per Marc Marquez. il campione del mondo in carica, infatti, si è piazzato in terza posizione a poco più di un decimo da Andrea Dovizioso, al termine di otto ore di lavoro intense. Come suo solito, tuttavia, lo spagnolo è andato a puntualizzare gli aspetti da migliorare alla conclusione della sessione. “Purtroppo ho sofferto ...

MotoGP - Test Losail 2018 – Andrea Dovizioso : “Sono molto contento. Ho trovato un buon feeling” : Andrea Dovizioso è soddisfatto dopo la seconda giornata dei Test MotoGP a Losail. Il pilota della Ducati ha terminato la sessione con il secondo tempo ma con sensazioni più che positive, in ottica giro secco e passo gara. “È stata una giornata difficile per la pioggia, ma alla fine siamo riusciti a provare quello che avevamo in programma“, le sue parole ai microfoni di Sky Sport. “Sono molto contento del feeling che ho trovato: ...

MotoGP - Test IRTA Qatar Day 2 : Iannone beffa Dovizioso e Marquez - Rossi 11° : Alle spalle del campione del mondo in carica il pilota del team Tech3, Johann Zarco , e Alex Rins . Sesto crono per Cal Crutchlow che precede un Maverick Vinales in evidenti difficoltà. Il pilota ...

MotoGP - Test Qatar 2018 – Maverick Vinales : “Sono preoccupato - dobbiamo migliorare su elettronica e grip al posteriore” : Se la prima giornata di Test pre-stagionali di Losail, in Qatar, aveva illuso Maverick Vinales, la seconda (clicca qui per i risultati) ha riportato rapidamente sulla terra il pilota spagnolo. Tempo migliorato per appena due millesimi rispetto a ieri ma, sopratutto, problemi che sembravano scongiurati che sono tornati a presentarsi. “La giornata nel suo complesso si può definire positiva – spiega il ventitreenne catalano a Marca.com ...

MotoGP - Test Losail 2018 : analisi seconda giornata. Andrea Iannone vola con la Suzuki - Ducati e Honda lavorano sull’aerodinamica - ancora indietro la Yamaha in crisi di gomme : La seconda giornata dei Test pre-stagionali di Losail riservati alla MotoGP ha iniziato a dare conferme e spunti di discreta rilevanza per quanto riguarda scuderie e piloti. Le otto ore odierne, rovinate nella prima parte per una rapida apparizione della pioggia, hanno ribadito che Ducati e Honda sono le moto migliori dal punto di vista della velocità e del passo gara, mentre la Suzuki sta crescendo bene. Prosegue l’adattamento complicato ...

MotoGP - Test Losail 2018 – Valentino Rossi : “Soffro troppo con l’anteriore. Dobbiamo lavorare per raggiungere chi ci sta davanti” : Valentino Rossi ha chiuso la seconda giornata di Test a Losail con l’11° tempo. Un passo indietro rispetto a ieri ma il Dottore è consapevole del lavoro svolto oggi. “Come posizione non è andata benissimo, potevo migliorare qualche decimo. In realtà alla fine il time attack non l’ho mai fatto. Ho messo le gomme nuove alla fine, ma avevo una vibrazione sull’anteriore quindi non ho potuto farlo“. Queste le sue parole ...