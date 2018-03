Terremoto | scossa in Sicilia | epicentro nel Messinese MAPPE e DATI

Forte scossa di Terremoto in Papua Nuova Guinea : 30 morti - caos soccorsi : Il terremoto magnitudo 7.5 che ha colpito nelle prime ore di lunedì la regione centrale degli altipiani in Papua Nuova Guinea ha provocato almeno 30 morti e oltre 300 feriti: al sisma sono seguite oltre 20 potenti repliche, mentre le squadre di soccorso faticano a raggiungere i villaggi colpiti. Aeroporti e ospedali hanno subito gravi danni. Intere famiglie sono rimaste sepolte vive da versanti di colline franati a Mendi, capitale della ...

Terremoto di 3.8 tra Udine e Pordenone - scossa avvertita anche in Veneto : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 9.16 nei pressi di Forni di Sotto ( Udine ). La scossa è stata avvertita anche a Sappada, nel Pordenone se, in tutta la...

Terremoto oggi in Friuli/ Udine - INGV : scossa M 3.8 e 3.6 - continuo sciame sismico in Carnia (25 febbraio) : Terremoto oggi in Friuli: Udine e Belluno, ultime scosse INGV. Sisma M 3.8 e 3.6, sciame sismico. Non ci sono danni ma è stato nettamente avvertito. Epicentro e nuove scosse in aggiornamento(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:25:00 GMT)