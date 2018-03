Tennis | Nadal rinuncia al cemento Usa | Ho bisogno di recuperare

Tennis - Nadal rinuncia a Indian Wells e Miami Open : ROMA - Il campione maiorchino Rafael Nadal dovrà rinunciare sia al torneo di Indian Wells che al Miami Open a causa dell'infortunio accusato sui campi di Melbortne durante gli Australian Open portato ...

Tennis - forfait di Nadal a Indian Wells e Miami : 'Obiettivo la terra' : Rafa Nadal non parteciperà ai due Masters 1000 di Indian Wells , dall'8 al 18 marzo, e Miami , 21 marzo-1 aprile, . Al maiorchino, numero 2 del mondo, è stato fatale il nuovo infortunio al muscolo ileo psoas della gamba che lo aveva costretto ad abbandonare ai quarti degli Australian Open e a dare forfait al torneo ATP di Acapulco. Rafa ha ...

Tennis - Nadal : 'Non giocherò a Miami e a Indian Wells' : TORINO - Rafael Nadal non prenderà parte al torneo di Indian Wells e al Miami Open a causa dell'infortunio patito a Melbourne e portato ad Acapulco , in Messico. È stato lo stesso Tennista spagnolo ad ...

Tennis : Nadal non giocherà ad Acapulco : ANSA , ROMA , 28 FEB Slitta il rientro di Rafa Nadal. L'exn.1 del mondo, atteso all''Abierto Mexicano Telcel', torneo Atpsul cemento di Acapulco, in Messico, avrebbe dovuto debuttarenella notte italiana ma all'ultimo momento è arrivato ilforfait. Il 31enne ...

Tennis : Nadal non giocherà ad Acapulco : ANSA, - ROMA, 28 FEB - Slitta il rientro di Rafa Nadal. L'ex n.1 del mondo, atteso all'"Abierto Mexicano Telcel", torneo Atp sul cemento di Acapulco, in Messico, avrebbe dovuto debuttare nella notte italiana ma all'ultimo momento è arrivato il forfait. Il 31enne ...

Tennis - salta il rientro di Nadal ad Acapulco 'Stesso problema alla gamba di Melbourne' : Acapulco - Brutte notizie per gli organizzatori dell''Abierto Mexicano Telcel', torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.642.795 dollari sul cemento di Acapulco, in Messico, e per gli amanti del ...

Tennis : Rafael Nadal costretto a dare forfait al torneo di Acapulco. A rischio le partecipazioni ad Indian Wells e Miami : Proseguono i guai fisici di Rafael Nadal. Il campione spagnolo, n.2 del Tennis mondiale, è stato costretto a dare forfait al torneo di Acapulco per il persistere del problema alla coscia destra accusato nei quarti di finale degli Australian Open 2018 contro il croato Marin Cilic, poi finalista dello Slam. “Ieri durante l’allenamento, ho sentito un dolore nella stessa zona dove mi ero fatto male in Australia“, ha dichiarato ...

Tennis - torna Nadal : 'Non lotterò per tornare il numero uno' : Giocherò finchè avrò le motivazioni - ha concluso 'Rafa' - e questo sport sarà sinonimo di soddisfazione personale. Ora lo è '. , In collaborazione con Italpress, .

Tennis - torna Rafael Nadal ad Acapulco : Giocherò finché avrò le motivazioni e questo sport sarà sinonimo di soddisfazione personale. Ora lo è ', ha concluso il campione spagnolo. Tags: Tennis Tutte le notizie di Tennis

Tennis - Federer può scavalcare Nadal : ROMA, 16 FEB - Roger Federer è a un passo da un nuovo record. Gli basta una sola vittoria infatti per riprendersi lo scettro di re del Tennis mondiale alla bella età di 36 anni. L'occasione è al ...

Tennis - ranking ATP (12 febbraio) : Rafael Nadal - ultima settimana da numero 1? Fabio Fognini resta al 22° posto : Nella top 10 del Tennis mondiale al maschile l’unica variazione della settimana è la risalita al quarto posto di Alexander Zverev, che scavalca il bulgaro Grigor Dimitrov per appena 25 punti. Tutto il mondo della racchetta però ha occhi solo per Rotterdam, dove Roger Federer tenta l’assalto al numero uno di Rafael Nadal, distante appena 155 punti. ranking ATP al 12.02.2018 (Top 10) 1 ESP Rafael Nadal 9760 2 SUI Roger Federer 9605 3 ...

Tennis - Rafael Nadal torna ad allenarsi dopo il ritiro agli Australian Open! Zio Toni : “Pronto per Acapulco” : Avevamo lasciato Rafael Nadal dolorante durante il quinto set dei quarti di finale agli Australian Open. Il numero 1 al mondo era stato costretto al ritiro contro Marin Cilic nel primo Slam della stagione: un problema muscolare lo aveva costretto alla resa ma fortunatamente l’infortunio non era gravissimo. Il mancino di Manacor, infatti, tornerà ad allenarsi la prossima settimana come ha dichiarato suo zio Toni all’EFE di Marbella: ...

Tennis - Rafael Nadal : “Il ritiro a Melbourne un vero peccato - ammiro Federer e punto ad essere il migliore ancora sulla terra rossa” : Il n.1 del mondo del Tennis Rafael Nadal, nel corso di un evento organizzato ad Alicante da Banco Sabadell uno dei suoi sponsor principali, ha analizzato quanto avvenuto in questo primo mese del 2018: dal ritiro contro Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open, passando per Roger Federer ed arrivando ai prossimi obiettivi stagionali. “È stato un peccato, perché le cose stavano andando per il verso giusto e stavo giocando un ...

Tennis - Roger Federer può tornare numero 1 al Mondo! Cosa deve fare per superare Nadal nel ranking ATP? : Roger Federer può tornare a essere il numero 1 al Mondo! Il Maestro, infatti, è secondo nel ranking ATP ma ora Rafael Nadal è distante soltanto 155 punti: lo spagnolo è davvero nel mirino dell’elvetico che può tornare in cima alla classifica dopo più di cinque anni dall’ultima volta (l’ultima 4 novembre 2012). Il 36enne ha vinto l’Australian Open, suo ventesimo Slam della carriera, e ha approfittato del ritiro del mancino ...