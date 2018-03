Tennis | forfait di Nadal a Indian Wells e Miami | ' Obiettivo la terra'

Tennis : Rafael Nadal costretto a dare forfait al torneo di Acapulco. A rischio le partecipazioni ad Indian Wells e Miami : Proseguono i guai fisici di Rafael Nadal. Il campione spagnolo, n.2 del Tennis mondiale, è stato costretto a dare forfait al torneo di Acapulco per il persistere del problema alla coscia destra accusato nei quarti di finale degli Australian Open 2018 contro il croato Marin Cilic, poi finalista dello Slam. “Ieri durante l’allenamento, ho sentito un dolore nella stessa zona dove mi ero fatto male in Australia“, ha dichiarato ...

Tennis - Murray annuncia il suo forfait : Non ci sarò agli Australian Open : Tra undici giorni inizierà il primo grande torneo della stagione del Tennis: gli Australian Open. Roger Federer è il grande favorito alla vittoria finale anche perché tutti i suoi grandi rivali da Rafael Nadal a Novak Djokovic, chiudendo con Andy Murray, o sono acciaccati o non parteciperanno. Questo è il caso dello scozzese Murray che non ha ancora smaltito l'infortunio all'anca che l'ha costretto a chiudere anzitempo lo scorso ...

Tennis - rinviato il rientro di Novak Djokovic! Il serbo dà forfait per Abu Dhabi all’ultimo minuto : rinviato ancora il ritorno in campo di Novak Djokovic. Il serbo, fuori da sei mesi a causa di problemi al gomito, doveva giocare oggi pomeriggio contro Bautista nel torneo esibizione di Abu Dhabi ma all’ultimo l’ex numero 1 al mondo non sarà purtroppo della partita. Sembrava davvero tutto a posto per Nole che invece ha preferito prendersi ancora qualche giorno in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione dove si dovrà ...

Tennis - Victoria Azarenka dà forfait ad Auckland. Ancora problemi legali per la custodia del figlio : Victoria Azarenka non parteciperà al torneo WTA di Auckland, in partenza il prossimo 1 gennaio. La bielorussa è Ancora alle prese con i problemi per la custodia del figlio, nato proprio nel dicembre dello scorso anno. Vika è impegnata da mesi in una vera e propria battaglia legale con l’ex compagno Billy McKeague relativamente all’affido del piccolo Leo. Una disputa che ha condizionato tutta la seconda parte del 2017 dell’ex ...

Tennis : Rafael Nadal costretto a dare forfait al torneo di esibizione di Abu Dhabi per problemi al ginocchio : Rafael Nadal non prenderà parte alla decima edizione del Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione al via dal 28 dicembre ad Abu Dhabi, che avrebbe aperto ufficiosamente la stagione del numero 1 del mondo. Il tendine del ginocchio non è ancora al 100% ed Il torneo perde così un’altra importante presenza, la più prestigiosa, dopo i forfait dell’ultim’ora dello svizzero Stan Wawrinka e del canadese Milos Raonic, ...

