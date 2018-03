Tennis | Fognini in semifinale a San Paolo Nadal salta Indian Wells e Miami

Tennis - Atp San Paolo : Fognini in semifinale : SAN Paolo - Fabio Fognini ha centrato l'ingresso nelle semifinali del 'Brasil Open', torneo ATP World Tour 250 dotato di un montepremi di 516.205 dollari in corso sui campi in terra rossa di San Paolo,...

Tennis - ATP San Paolo : Fabio Fognini domina il match contro lo spagnolo Garcia-Lopez. L’azzurro vola in semifinale : Prestazione autoritaria di Fabio Fognini nell’ATP San Paolo (Brasile). L’azzurro, impegnato nei quarti di finale del torneo brasiliano, si è imposto contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez (n.67 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 10 minuti di partita. Grazie a questo risultato il ligure conquista la semifinale dove incontrerà l’uruguaiano Pablo Cuevas (n.31 del mondo). Nel primo set l’avvio ...

Tennis - ATP San Paolo 2018 : Fabio Fognini soffre un set - poi domina il portoghese Domingues : Buona la prima per Fabio Fognini nel torneo ATP di San Paolo. Il numero 20 del mondo, che ha usufruito di un bye al primo turno, ha sconfitto il portoghese Joao Domingues in due set per 7-5 6-1 dopo un’ora e dieci minuti di gioco, qualificandosi per i quarti di finale. Un primo set cominciato male da Fognini, apparso contratto e troppo falloso. Domingues, numero 194 del ranking ATP, strappa il servizio all’azzurro nel quarto game e ...

Tennis - classifiche : Federer sul trono e Fognini torna in top 20 - Halep si riprende la corona : ROMA - Situazione cristallizzata al vertice della classifica mondiale del Tennis maschile, dove almeno sino a metà marzo , a dopo il Masters 1000 di Indian Wells, Roger Federer è sicuro di conservare ...

Tennis - Fognini si arrende a Verdasco : fuori in semifinale a Rio : RIO DE JANEIRO - Si ferma in semifinale il cammino di Fabio Fognini al torneo Atp di Rio de Janiero , terra rossa, montepremi di 1.461.560 dollari, . Il 30enne di Arma di Taggia, numero 21 Atp e ...

Tennis. A Rio de Janeiro niente finale per Fognini superato dallo spagnolo Verdasco : ... torneo Atp 500, non disputando la sua migliore partita e venendo superato in due set dal numero 40 al mondo che questa sera sfiderà nell'ultimo atto l'argentino Schwartzman. Il match - In circa 1 ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : si ferma in semifinale Fabio Fognini - ma sarà numero 20 al mondo : Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini nel torneo ATP di Rio de Janeiro: sulla terra rossa brasiliana il ligure si arrende allo spagnolo Fernando Verdasco in due set con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e 17 minuti di gioco. L’azzurro si può consolare sapendo che da lunedì tornerà tra i primi 20 al mondo. Nel primo set l’azzurro parte malissimo, andando sotto per 0-3, perdendo per due volte il servizio. Reazione ...

Tennis ATP - FABIO FOGNINI CONTRO VERDASCO/ Rio Open 2018 - il Tennista conquista la semifinale : FABIO FOGNINI, Rio Open 2018: il TENNISta italiano conquista l'accesso alle semifinali dell'ATP di Rio de Janeiro, dove troverà il TENNISta spagnolo Fernando VERDASCO.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 10:33:00 GMT)

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Fabio Fognini rimonta lo sloveno Aljaz Bedene e va in semifinale : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro: il ligure, numero 5 del tabellone, rimonta e supera sulla terra battuta outdoor brasiliana lo sloveno Aljaz Bedene (che da inizio anno è ritornato a difendere i colori del proprio Paese natio) con il punteggio di 6-7 (3) 6-3 6-1 al termine di una battaglia sportiva durata due ore e 34 minuti. Nel penultimo atto del torneo l’azzurro sfiderà l’iberico Fernando ...

Tennis - Fognini annulla un match-point e vola ai quarti a Rio : 91 del mondo. Tags Argomenti: Tennis Protagonisti: fabio Fognini © Riproduzione riservata 23 febbraio 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Tennis - Rio Open : Fognini ai quarti : TORINO - Fabio Fognini soffre ma centra l'ingresso ai quarti di finale del ' Rio Open ', torneo ATP World Tour 500 dotato di un montepremi di 1.461.560 dollari in corso sui campi in terra rossa di Rio ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Fabio Fognini ai quarti! Vinta la battaglia contro Sandgren : Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Rio de Janeiro. Il ligure ha superato l’americano Tennys Sandgren, numero 60 del mondo, in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 7-6 dopo una battaglia di quasi due ore mezza di gioco. Secondo successo consecutivo al terzo set per il numero 21 della classifica ATP, che già all’esordio aveva superato in rimonta il padrone di casa Thomaz Bellucci. Quello di oggi era il ...

Tennis : Fognini perde racchetta - fa punto : ANSA, - ROMA, 20 FEB - Un punto incredibile, anzi un vero gioco di prestigio quello di Fabio Fognini che nel match inaugurale del torneo di Rio contro il brasiliano Bellucci, sul set-point della ...

Tennis : Fognini perde racchetta - fa punto : ROMA, 20 FEB - Un punto incredibile, anzi un vero gioco di prestigio quello di Fabio Fognini che nel match inaugurale del torneo di Rio contro il brasiliano Bellucci, sul set-point della seconda ...