Telefonata choc del carabiniere | ​Tranquilla | non ti faccio niente

(Di venerdì 2 marzo 2018) Nella tragedia di Latina c'è un nuovo retroscena. Emergono le telefonate tra ilLuigi Capasso alla mogli e alle figlie. Le registrazioni, trasmesse da Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso, lasciano intendere come fosse ormai compromesso il matrimonio tra il militare e la moglie. Il colloquio telefonico risale allo scorso 9 dicembre. "Non... non ti preoccupare di papà, non ti, ho bisogno pure io di...", afferma il militare parlando con la figlia Alessia, 13 anni, quando ha chiamato a casa, proponendo di andare con lei e l’altra figlia Martina, ed anche con la moglie Antonietta Gargiulo se questa l’avesse voluto, a vedere il Parco Incantato delle Luminarie, ad Ariccia. La figlia risponde: "Lo so che tu non mi faresti mai del male...". Lui ribatte: "No, mai mai, a papà...". Poi il ...